Горячая КХЛ: «Динамо» без Кудашова, «Металлург» без авторитетов

Континентальная хоккейная лига продолжает свой регулярный сезон. Сегодня, 18 ноября, состоится очередной игровой день. Выбрали для вас некоторые крутейшие вывески и составили экспресс. Московское «Динамо» осталось без Алексея Кудашова, а в Челябинске пройдёт уральское дерби с «Металлургом». Скучно точно не будет!

Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» за пару недель успел показать обе свои версии. Та, что была на выезде Владивосток – Хабаровск – Омск, выглядела вполне живо. Две победы на Дальнем Востоке и поражение в упорной борьбе во встрече с «Авангардом». А вот домашний матч с «Автомобилистом» обернулся холодным душем — 1:5. Причём уже к середине второго периода челябинцы горели 1:3 и разваливались в обороне. Бенуа Гру после игры говорил жёстко: что в команде нет контроля, что она повсюду и нигде одновременно. И это хорошо ложится на цифры в целом — «Трактор» пропустил уже 88 шайб в 28 матчах.

«Металлург» Андрея Разина же в этом сезоне выглядит машиной. Лидирует не только на Востоке, но и в КХЛ. Набрал 42 очка, при этом забросил 105 шайб, а пропустил — всего 70. Разница «+35» и лучший атакующий показатель в лиге. Накануне магнитогорцы проиграли в Петербурге СКА (3:4), но там тоже показали характер: сумели вернуться в игру в третьем периоде и заставили хозяев всерьёз нервничать. В атаке у «Магнитки» слишком много людей, способных, скажем так, выиграть матч в одиночку. В сумме вообще выглядит устрашающе.

При всём уважении к статусу дерби и домашнему льду, именно гости сейчас выглядят более цельной и предсказуемой командой. У Разина выстроена система: четыре боеспособных звена, агрессивный форчек, высокое большинство. У челябинцев же даже после прошлогоднего финала Кубка Гaгaринa продолжаются качели — «Трактор» легко может выдать вспышку в один матч, однако на дистанции слишком часто платит за ошибки в своей зоне. Ставим на минимум три шайбы гостей.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Вечер вторника обещает получиться что надо. «Динамо» и «Спартак» волею календаря встретятся по ходу сезона аж шесть раз, однако к середине ноября успели пересечься лишь однажды. Около четырёх недель назад борьбы не получилось. Бело-голубые забросили три шайбы к 24-й минуте и спокойно довели дело до победы, а Владислав Подъяпольский так и не пропустил (5:0). С тех пор немало воды утекло. Но соперники остаются соседями по турнирной таблице.

Хозяева после мощнейшей победной серии немного выдохлись. Дело житейское, на фоне плотнейшего графика и жёсткого календаря подобные отрезки неизбежны. Страшнее, что внезапная отставка Алексея Кудашова выглядит крайне непонятной, а впереди — «Спартак». Как отреагируют хоккеисты? Непонятно. Красно-белые в ноябре совсем не впечатляют. Две победы в шести предыдущих матчах: с «Сочи» в овертайме и с «Сибирью». То есть с двумя аутсайдерами. Однако всё не так однозначно.

Во-первых, Иван Морозов отбыл дисквалификацию, пошёл на снижение зарплаты и вернулся на лёд. Однозначное усиление атаки. Во-вторых, «Спартак» отдыхал аж с 14 ноября. Причём три предыдущих матча провёл на своём льду. По идее, проблем с энергией и свежестью здесь быть не должно. Да и те самые 0:5 вряд ли забылись. Дополнительный отдых при полном отсутствии перелётов — серьёзный козырь. Ждём от красно-белых бодрого хоккея, хорошего движения и обилия моментов. На гол «Спартака» в первом периоде дают 1.70.

Экспресс на КХЛ 18 ноября 2025 года

Ставка 1: индивидуальный тотал «Металлурга» в матче с «Трактором» больше 2.5 гола за 1.65.

индивидуальный тотал «Металлурга» в матче с «Трактором» больше 2.5 гола за 1.65. Ставка 2: «Спартак» забьёт московскому «Динамо» в первом периоде за 1.70.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.70 = 2.80.