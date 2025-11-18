Квалификация ЧМ-2026: победа Испании для галочки и печальная Грузия

Ноябрьская пауза подходит к концу. В Европе завершается квалификация ЧМ-2026. Сегодня, 18 ноября, пройдут некоторые матчи. Выбрали для вас кое-что интересное, сделали прогнозы и составили небольшой экспресс. Смотрим!

Прогноз на матч Испания — Турция

Формально обладатель первого места в группе и прямой путёвки на чемпионат мира не определён. Однако на деле все всё понимают. Между сборными Испании и Турции три очка разницы, так что теоретически сюрприз возможен. Впрочем, разница забитых и пропущенных не просто велика. Она двузначная. А разгромить действующего чемпиона Европы как какой-нибудь Гибралтар турки точно не способны.

Сборная Испании напоминает асфальтоукладчик. Без каких-либо нервов, методично укатывала всё, что попадалось на пути. Чаще всего с разгромами, да ещё и не пропуская. Осталось уладить формальности. На своём поле испанцы не склонны валять дурака. Единственная осечка в квалификации к Евро-2024 случилась в Шотландии (0:2), а в родных стенах добыли четыре победы из четырёх возможных, все — с разницей минимум в два мяча. Предпосылок для исключения из правила не разглядеть.

Турция находится далеко не в лучшем состоянии, однако и испанцы в середине столь утомительного сезона вряд ли погонятся за разницей. Дело почти сделано, нужно довершить начатое — и по клубам. Можно даже рискнуть и подумать о победе сборной Испании с разницей в один мяч за 4.50. Что-то в духе 2:1 вполне вероятно: на классе, без лишних усилий.

Прогноз на матч Болгария — Грузия

Сборная Болгарии полностью провалила отборочный цикл к чемпионату мира. Не то чтобы от неё многого ожидали, да и с жеребьёвкой не особо повезло. И всё же выступить настолько беззубо — перебор. Пять поражений из пяти возможных, а смотреть на общую разницу мячей физически больно. Разгром на разгроме сидит и разгромом погоняет. С последней строчки никуда не деться, а заводить разговоры про честь и достоинство кажется неуместным.

Сборная Грузии продолжает потихоньку подтягиваться к уровню крепкого середняка. На Евро уже отметилась, а вот для ЧМ пока не созрела. Всё же отбор тут заметно строже. Похвастаться, увы, нечем. Единственную победу добыли как раз в матче с Болгарией. В Тбилиси без особых хлопот отгрузили аутсайдеру три мяча. В остальном — пусто. Со сборной Испании тягаться не получится в любом случае, а вот навязать борьбу Турции можно было, но не удалось. Печально.

Скорее всего, в Софии статистику получится выправить, однако рассчитывать на лёгкую прогулку не стоит. Без поддержки родных трибун футболистам тяжело, а уверенно действовать первым номером пока получается далеко не всегда. Да и отсутствие турнирной мотивации стоит учитывать. Попробуем рискнуть и заиграть ничью в первом тайме за 2.65. Поле в Софии не лучшее, да и грузинам после 90 минут с Испанией и перелёта наверняка потребуется время разбегаться.

Экспресс на отбор ЧМ-2026 18 ноября 2025 года

Ставка 1: победа сборной Испании в матче со сборной Турции с разницей в один мяч за 4.50.

Общий коэффициент: 4.50 х 2.65 = 11.9.