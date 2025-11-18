«Вашингтон» — «Эдмонтон»: Овечкин против финалиста НХЛ

Обе команды выступают ниже ожиданий, и у них практически не было времени на восстановление.

20 ноября в Вашингтоне «Вашингтон Кэпиталз» примет «Эдмонтон Ойлерз» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 20 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Эдмонтона» оценивается в 2.20.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.84. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» (20.11.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Обе команды заметно просели в результатах по сравнению с предыдущим сезоном. Идут в районе графика «очко за игру», с которым в плей-офф попасть будет трудно. «Кэпиталз» после колоссального скачка и первого места в Восточной конференции откатились на дно турнирной таблицы. Справедливости ради, плотность тут высочайшая. Один удачный отрезок способен полностью перевернуть расклад.

Столичный дивизион не блещет силой, так что ничего ещё не потеряно. Зато он выделяется глубиной. С двумя фаворитами всё понятно, они, собственно, и находятся наверху: «Каролина» с «Нью-Джерси» много забивают и делают своё дело. А вот пассажиров до сих пор не видно. Удивляет «пожилой» «Питтсбург», ожили «Айлендерс», исправно набирает очки «Филадельфия». Явно на большее рассчитывают «Рейнджерс», да и «Коламбус» никуда не делся.

«Вашингтон» тем временем просто не справляется с травмами и плотным календарём. На несколько месяцев выбыл Пьер-Люк Дюбуа, после возвращения в строй нестабилен Дилан Строум. А с такими проблемами в центральной оси в современной НХЛ выживать трудно. По крайней мере на длинной дистанции. Год назад на старте сезона выменяли старого знакомого Ларса Эллера. Не блещущего, зато надёжного. Похоже, без усиления со стороны ситуацию не переломить и на этот раз.

Вторая беда — чудовищный график. «Вашингтон» играет через день с 12 ноября, а матч с «Эдмонтоном» станет началом бэк-ту-бэка. Меньше чем через сутки предстоит выходить на лёд в Монреале в надежде остановить бодрых и задорных «Канадиенс». Тренерский штаб, конечно, пытается проводить ротацию, однако на фоне кадровых потерь глубина скамейки практически отсутствует.

«Эдмонтон» чувствует себя несколько увереннее. Во-первых, очков тут побольше и положение в турнирной таблице получше. Во-вторых, после позорных 1:9 в матче с «Колорадо» удалось собраться. Возникает соблазн сыграть против линии и поставить на действующего финалиста Кубка Стэнли. Однако есть сомнение — календарь здесь ещё более жёсткий.

Коннор Макдэвид и компания проведут седьмую встречу за последние 11 суток. Даже звучит страшно! Добавим к этому, что игра в Вашингтоне станет пятой выездной подряд. Ни малейшей возможности для отдыха, постоянные перелёты, современная НХЛ с её высокой скоростью и интенсивностью. Убийственное сочетание.

Вот и получается, что в этой игре произойти может практически что угодно. В том смысле, что многое будет упираться в запас сил и эмоций. А поводов устать в последнее время хватало с обеих сторон. Проверим, пожалуй, тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.78. Логика простая: как минимум одна из «наевшихся» команд наверняка допустит достаточно ошибок, «привозов» и потерь концентрации в дебюте.

Вариант посмелее — не мудрить и проверить овертайм за 4.40. Результаты ниже среднего, сил немного — в такой ситуации оголять тылы при близком счёте в концовке третьего периода никто не станет. Грубо говоря, ничья в основное время полностью устроит всех.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.78.