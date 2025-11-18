МБА-МАИ — «Автодор». Прогноз: до десятки не дойдёт!

Саратовцы потерпели восемь поражений подряд, но москвичи сейчас тоже на спаде.

19 ноября в Москве МБА-МАИ примет «Автодор» на паркете «Баскет-холла». Начало матча запланировано на 16:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

Коэффициенты на матч Единой лиги ВТБ МБА-МАИ — «Автодор» 19 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу МБА-МАИ в основное время предлагается с коэффициентом 1.35, в то время как победа «Автодора» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 16.0.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 160.5 очка доступен с коэффициентом 1.70, а тотал больше 160.5 очка — с коэффициентом 2.10. Если МБА выиграет обе половины, зайдёт коэффициент 2.46.

Прогноз на матч Единой лиги ВТБ МБА-МАИ — «Автодор» (19.11.2025)

19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Автодор Саратов

«Автодор» совсем забыл вкус побед. А ведь старт сезона выдался замечательным: забрали две игры из трёх. Дальше, впрочем, календарь стал сложнее. Беспроигрышная серия достигла отметки в восемь матчей, предыдущий успех датирован 9 октября. Саратовцы сползли на предпоследнее место в турнирной таблице, ниже только совсем уж безнадёжная «Самара».

Даже затяжная домашняя серия поводов для радости не подкинула. Пять попыток — все неудачные. Справедливости ради, в одну калитку проиграли только «Локомотиву-Кубань» (67:91), во всех остальных матчах боролись до последнего. Другое дело, что на упорнейшую концовку с ЦСКА приходится поражение от такого же проблемного «Нижнего Новгорода». На что можно надеяться, уступая прямым конкурентам на своём паркете?

МБА-МАИ в начале сезона выстрелила, одно время даже возглавляла таблицу. Календарь оказался приятным. Первые встречи с представителями топ-4 пошли только в середине ноября! До этого выжимали максимум с середняками и аутсайдерами, накопив уверенность в собственных силах.

Как только уровень сопротивления возрос, пошёл неудачный отрезок. К игре с саратовцами МБА-МАИ подходит с серией из трёх поражений. Основные вопросы вызывает первое из них — на своём паркете в матче с «Пари НН» (84:94). Дальше гостили у «Зенита» (69:83) и «Локомотива-Кубань» (79:93). Бились, старались, но в итоге закономерно уступали. Разница в уровне исполнителей очевидна, а соперники сохраняли концентрацию.

Москвичи опустились на шестую строчку, снизу подпирает «Уралмаш». Шансы на победу у них, пожалуй, повыше, однако перекос в линии кажется чрезмерным. «Автодор», похоже, прошёл низшую точку и к середине ноября выглядит заметно бодрее. Второй момент — очные встречи. В трёх из четырёх последних игр в Москве саратовцы брали верх. И неизменно набирали как минимум 80 очков.

Брать ли П2 за 3.50 — дело вкуса. На наш взгляд, игра стоит свеч. Вариант попроще — ИТБ 76.5 очка «Автодора» за 1.95. МБА даже от «Самары» на своём паркете получила 87 очков. У команд было трое суток на восстановление, проблем с движением и энергией быть не должно. Ждём бодрый баскетбол с добротной результативностью.

Ставка: ИТБ 76.5 очка «Автодора» за 1.95.