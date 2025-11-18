УНИКС — «Енисей». Прогноз: сказка закончится в Казани

19 ноября в Казани УНИКС примет «Енисей» на паркете «Баскет-холла». Начало матча запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу УНИКСа в основное время предлагается с коэффициентом 1.07, в то время как победа «Енисея» оценивается в 11.0. Ничья и овертайм идут за 20.0.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 160.5 очка доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 160.5 очка — с коэффициентом 1.80. Если УНИКС выиграет обе половины, зайдёт коэффициент 1.50.

Казалось, после заметных кадровых перестановок в межсезонье УНИКС ожидают трудности на старте. Ничего подобного! Казанцы не замечают препятствий. Девять побед в 10 матчах привели к чистому первому месту в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Всё это при высокой результативности — 87,1 очка в среднем за игру, больше только у ЦСКА. Совсем недавно заключили контракт на два месяца с Алексеем Шведом, тот с ходу вписался в ротацию.

Единственное поражение потерпели как раз от действующего чемпиона. Дело было в конце октября на выезде (75:86). Ту неудачу закрыли на днях: 15 ноября в инфарктной концовке взяли реванш на своём паркете (76:75). В заключительной четверти ЦСКА наковырял всего 14 очков. Умение закрываться в нужный момент трудно переоценить. УНИКС демонстрирует его в ноябре.

Пожалуй, именно здесь кроется основной повод для сомнений. Слишком много энергии и эмоций потребовала битва с ЦСКА, а с «Енисеем» предстоит играть уже через три дня. Хватит ли этого времени, чтобы перезарядить батарейки и настроиться должным образом?

Надо сказать, что гости в полнейшем порядке. Открыли сезон шестью поражениями, а теперь идут на удивительной для себя серии из четырёх побед. Одолеть «Самару» и совсем зачахший «Пари Нижний Новгород» — дело нехитрое. А вот обыграть «Зенит» и «Уралмаш» — это уже серьёзно. Пусть даже на своём паркете, пусть даже в концовках.

Йовица Арсич разобрался с ротацией, а самое главное — постоянно выстреливает кто-то новый. Если пару лет назад вся угроза исходила от Ксэвьера Ратэн-Мэйса (тот одним сезоном в Красноярске наработал на контракт с мадридским «Реалом»), то теперь вариантов гораздо больше. В последнее время даёт жару Доминик Артис, с «Зенитом» сияли Мэтт Коулмэн и Дмитрий Сонько, в полном порядке Данило Тасич.

Неслучайно «Енисей» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Но дальше, похоже, сказка прервётся. Логика простая: УНИКС гораздо сильнее, «Енисей» в основном совершает сенсации дома. А нехватка мотивации и слабое начало у Велимира Перасовича быстро заканчиваются: один-два тайм-аута, разговор на повышенных тонах — и дело пошло.

Достаточно сказать, что «Енисей» никогда не побеждал в Казани в рамках Единой лиги ВТБ. Вообще. В то же время фора на хозяев выставлена внушительная, а красноярцы редко кого отпускают без борьбы. Пожалуй, победа «Енисея» в первой половине с форой (+8.5 очка) за 1.95 смотрится хорошо. Продержаться до перерыва им более чем по силам. А уж дальше Перасович наверняка заведёт свою машину, которая оформит победу с разницей в 15-20 очков.

Ставка: победа «Енисея» в первой половине с форой (+8.5 очка) за 1.95.