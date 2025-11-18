Драма Дика Адвоката, ураган Мелисса и сенсационный билет на ЧМ: матч Ямайка — Кюрасао

19 ноября в Кингстоне сборная Ямайки примет сборную Кюрасао в решающем матче отбора ЧМ-2026. Хозяевам нужна только победа, гости, которыми руководит Дик Адвокат, могут войти в историю даже с ничьей. Расклад следующий: у Кюрасао 11 очков, у Ямайки — 10, и именно скромная команда экс-тренера сборной России сейчас находится на первой строчке в группе B.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Ямайка – Кюрасао 19 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Ямайки предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно составляет 50% вероятности. В то время как победа Кюрасао оценивается в 4.20, а ничья идёт за 3.20.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Гол в первые 10 минут идёт за 4.90.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Ямайка – Кюрасао (19.11.2025)

Команда Стива Макларена подойдёт к игре на эмоциях и не без давления. Страна только приходит в себя после урагана Мелисса, а футболистам постоянно напоминают, что выход на второй в истории чемпионат мира — шанс подбодрить целую нацию. В отборочном турнире ямайцы забили 11 мячей, а пропустили всего три, но два из них — именно от Кюрасао в выездном матче.

При Макларене сборная стала гораздо организованнее. Связка Андре Блэйк — Итан Пиннок даёт надёжный фундамент сзади. А впереди у команды много британского акцента: Демарай Грей, Бобби де Кордова-Рид и Ренальдо Сефас отвечают за креатив и скорость. Именно Сефас открыл счёт в последнем матче с Тринидадом и Тобаго (1:1). Ямайцы были ближе к победе, но не дожали, за что теперь могут поплатиться.

Главная интрига по составу — Леон Бэйли. Вингер «Ромы» снова залечивает мышечную травму. Медиа в Италии и на Ямайке пишут, что он выбыл примерно до конца ноября, однако штаб сборной аккуратно оставляет опцию включить его в состав хотя бы на одну игру в Кингстоне. Даже если Бэйли окажется в заявке, ждать от него 90 минут в спринтерском режиме не стоит — роль джокера со скамейки выглядит логичнее.

У гостей своя драма. Дик Адвокат сделал Кюрасао машиной по набору очков, но на решающий выезд в Кингстон, по сообщениям нидерландских и местных СМИ, не прилетит по семейным обстоятельствам. Командой, которая находится в одной ничьей от сенсационного выхода на чемпионат мира, с бровки будут руководить помощники. Хотя сам нидерландец остаётся главным тренером и будет держать руку на пульсе.

При этом отпечаток Адвоката виден в каждой атаке. Команда забила 13 мячей и пропустила всего три в пяти турах квалификационного раунда. Разгромила Бермуды (7:0) накануне и, как мы уже сказали, ранее обыграла Ямайку дома. Центр управления здесь — Леандро Бакуна, а впереди на сумасшедшем ходу Йорди Паулина, который оформил дубль в матче с Бермудами.

Рядом, впрочем, постоянно всплывают и другие нидерландско-карибские таланты, имеющие опыт выступления за европейские клубы. Однако есть и потери: креативный полузащитник Тахит Чонг выбыл до конца года из-за травмы мениска и сборной помочь не сможет, его в заявке уже заменили. Но структура игры Кюрасао остаётся прежней — плотные линии, быстрый выход в контратаку и уверенность в себе после серии без поражений.

Тактически картина читается довольно открыто. Ямайка обязана идти вперёд, подталкиваемая полным стадионом и пониманием, что ничья отправит их в стыки. Кюрасао достаточно не проиграть, и логично ждать от команды Адвоката более аккуратного начала, с низким блоком и ставкой на редкие, но ядовитые выпады через Паулину и компанию. При таком раскладе трудно поверить в открытую перестрелку, однако и на сценарий «одна забила — другая промолчала» тоже не тянет.

Ямайка дома почти всегда находит гол, а Кюрасао в этой квалификации забивает всем подряд. И сейчас у обеих команд достаточно качества, чтобы вскрыть оборону соперника хотя бы раз. Кое-где и эмоциям будет место — пенальти или удаления не исключены. Оптимальным видится аккуратный счёт 1:1 или 2:1 в чью-либо пользу. Мы бы просто взяли голы в обе стороны в качестве ставки. Никто не захочет идти в стыки, когда есть шанс попасть на чемпионат мира напрямую.

Ставка: обе забьют в матче Ямайка – Кюрасао за 2.00.