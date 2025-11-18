Месть чемпиона: прогноз на матч «Локомотив» — «Шанхайские Драконы»

19 ноября в Ярославле «Локомотив» принимает «Шанхайских Драконов» на льду «Арены-2000». Лидер Западной конференции против одного из самых интересных новых проектов лиги. Команда тренера из НХЛ Жерара Галлана уже закрепилась в зоне плей-офф. Находится в 10 очках от ярославцев, но удачный отрезок способен всё изменить.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» 19 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 4.95.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт примерно за 11.5. Буллит в основное время представлен с коэффициентом 7.00.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» (19.11.2025)

19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Шанхайские Драконы Шанхай

«Локомотив» по-прежнему выглядит одной из самых сбалансированных команд КХЛ. Одна из лучших разниц шайб на Западе и очень крепкая оборона — в среднем чуть больше двух пропущенных за матч. Дома подопечные Боба Хартли набрали уже 24 очка из 26 возможных, а их соперникам в Ярославле забивать тяжело и неприятно.

При этом железнодорожники, конечно, не железобетонные. За последнюю неделю — болезненные 0:4 от «Барыса» и тяжёлый камбэк с «Салаватом Юлаевым», где пришлось отыгрываться с 0:2 и дожимать лишь на последней секунде овертайма. Команда чуть просела по свежести, и это уже второй звоночек за короткий отрезок.

В атаке многое завязано на опытной звезде. Александр Радулов проводит сезон с настоящим куражом, уже перевалил за рубеж в 25 очков, набрав 26, и продолжает штамповать исторические рекорды. Рядом с ним полезными смотрятся Максим Шалунов и Егор Сурин, глубину создают Георгий Иванов и мобильный защитник Мартин Гернат.

«Шанхайские Драконы», судя по цифрам, — типичная команда Галлана: агрессивный хоккей в переходах, много бросков и ставка на активный форчек. Китайский клуб уже набрал 30 очков, держится в плотной группе середняков Запада. При этом разница шайб всего «-5». Для первого сезона проекта в новой конфигурации это более чем прилично.

Главная угроза гостей — первое звено. Гейдж Куинни и Ник Меркли входят в число лучших бомбардиров клуба, регулярно набирая очки в большинстве, а Борна Рендулич добавляет броски с фланга и синей линии. В Новосибирске именно связка Куинни — Меркли разобрала «Сибирь»: дубль Куинни и гол Меркли принесли уверенные 3:0 и вторую победу за три выезда.

За спиной атакующей группы — надёжный Патрик Рыбар. Голкипер часто получает 30+ бросков за матч, но держит команду в игре, а при Галлане «Шанхай» стал заметно аккуратнее в своей зоне. Да, в последнее время были и болезненные выезды вроде 1:4 от минского «Динамо», но победа в Новосибирске намекает на исцеление.

Есть, правда, нюанс. Календарь! «Драконов» ждёт третий выездной матч за пять дней с перелётами Сочи – Новосибирск – Ярославль. У Галлана не самая длинная скамейка, часть атакующей глубины выпадала из состава в предыдущих играх, так что к третьей встрече подряд свежести в ногах явно будет меньше. На фоне «Локо», который играет дома, это может стать ключевым фактором.

И всё же есть вопрос: действительно ли «Локомотив» настолько большой фаворит, как рисует букмекерская линия? При первом сравнении — скорее да, чем нет. Ярославцы дома почти не ошибаются, плюс у них есть фактор реванша за выездное поражение 1:4 в сентябре. Разрыв коэффициентов серьёзный, однако ставить на андердога просто ради ставки на андердога — смысла мало.

При этом и верить в разгром всерьёз не хочется. «Шанхайские Драконы» умеют терпеть, у них хорошее большинство и опытный вратарь, который способен держать близкий счёт. «Локомотив», напротив, не склонен устраивать шоу — Хартли комфортнее контролировать игру через плотную оборону и дисциплину. Отсюда логичный сценарий: уверенная, но не безумная победа хозяев в две-три шайбы.

Ставка: победа «Локомотива» над «Драконами» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.18.