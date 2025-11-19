«Локомотив» мстит китайцам, Овечкин против финалиста НХЛ: экспресс на хоккей

Регулярные чемпионаты КХЛ и НХЛ продолжаются. Сегодня, 19 ноября, в Ярославле пройдёт матч «Локомотив» – «Шанхайские Драконы», а в ночь на 20 ноября в Вашингтоне — встреча «Вашингтон» — «Эдмонтон». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Шанхайские Драконы»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» по-прежнему выглядит одной из самых сбалансированных команд КХЛ. Одна из лучших разниц шайб на Западе и очень крепкая оборона — в среднем чуть больше двух пропущенных за матч. Дома подопечные Боба Хартли набрали 24 очка из 26 возможных, а их соперникам в Ярославле забивать тяжело и неприятно.

«Шанхайские Драконы», судя по цифрам, — типичная команда Галлана: агрессивный хоккей в переходах, много бросков и ставка на активный форчек. Китайский клуб уже набрал 30 очков, держится в плотной группе середняков Запада. При этом разница шайб всего «-5». Для первого сезона проекта в новой конфигурации это более чем прилично.

Есть, правда, нюанс. Календарь! «Драконов» ждёт третий выездной матч за пять дней с перелётами Сочи – Новосибирск – Ярославль. У Галлана не самая длинная скамейка, часть атакующей глубины выпадала из состава в предыдущих играх, так что к третьей встрече подряд свежести в ногах явно будет меньше. На фоне «Локо», который играет дома, это может стать ключевым фактором. Верить в разгром не хочется, однако шансов у китайцев маловато.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Обе команды заметно просели в результатах по сравнению с предыдущим сезоном. Идут в районе графика «очко за игру», с которым в плей-офф попасть будет трудно. «Вашингтон» тем временем просто не справляется с травмами и плотным календарём. Клуб Овечкина играет через день с 12 ноября, а матч с «Эдмонтоном» станет началом бэк-ту-бэка.

«Эдмонтон» чувствует себя несколько увереннее. Во-первых, очков побольше и положение в турнирной таблице получше. Во-вторых, после позорных 1:9 в матче с «Колорадо» удалось собраться. Возникает соблазн сыграть против линии и поставить на действующего финалиста Кубка Стэнли. Однако есть сомнение — календарь здесь ещё более жёсткий.

Вот и получается, что в этой игре произойти может практически что угодно. В том смысле, что многое будет упираться в запас сил и эмоций. А поводов устать в последнее время хватало с обеих сторон. Проверим, пожалуй, тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.78. Логика простая: как минимум одна из «наевшихся» команд наверняка допустит достаточно ошибок, «привозов» и потерь концентрации в дебюте.

Экспресс на хоккей 19 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Шанхайскими Драконами» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.18.

Общий коэффициент: 2.18 х 1.78 = 3.88.