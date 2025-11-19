Единая лига ВТБ: прогнозы и экспресс на матчи 19 ноября 2025 года

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ набрал обороты. Сегодня, 19 ноября, пройдут две встречи. УНИКС примет «Енисей», а «Автодор» приехал в гости к МБА-МАИ. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч УНИКС — «Енисей»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Казалось, после заметных кадровых перестановок в межсезонье УНИКС ожидают трудности на старте. Ничего подобного! Казанцы не замечают препятствий. Девять побед в 10 матчах привели к чистому первому месту в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Всё это при высокой результативности — 87,1 очка в среднем за игру, больше только у ЦСКА. Совсем недавно заключили контракт на два месяца с Алексеем Шведом, тот с ходу вписался в ротацию.

Единственное поражение потерпели как раз от действующего чемпиона. Дело было в конце октября на выезде (75:86). Ту неудачу закрыли на днях: 15 ноября в инфарктной концовке взяли реванш на своём паркете (76:75). В заключительной четверти ЦСКА наковырял всего 14 очков. Умение закрываться в нужный момент трудно переоценить. УНИКС демонстрирует его в ноябре.

Пожалуй, именно здесь кроется основной повод для сомнений. Слишком много энергии и эмоций потребовала битва с ЦСКА, а с «Енисеем» предстоит играть уже через три дня. Хватит ли этого времени, чтобы перезарядить батарейки и настроиться должным образом? «Енисей» никогда не побеждал в Казани в рамках Единой лиги ВТБ. Вообще. В то же время фора на хозяев выставлена внушительная, а красноярцы редко кого отпускают без борьбы. Пожалуй, победа «Енисея» в первой половине с форой (+8.5 очка) за 1.95 смотрится хорошо.

Прогноз на матч МБА-МАИ — «Автодор»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автодор» совсем забыл вкус побед. А ведь старт сезона выдался замечательным: саратовцы забрали две игры из трёх. Дальше, впрочем, календарь стал сложнее. Беспроигрышная серия достигла отметки в восемь матчей, предыдущий успех датирован 9 октября. Команда сползла на предпоследнее место в турнирной таблице, ниже только совсем уж безнадёжная «Самара».

МБА-МАИ в начале сезона выстрелила, одно время даже возглавляла таблицу. Календарь оказался приятным. Первые встречи с представителями топ-4 пошли только в середине ноября! До этого выжимали максимум с середняками и аутсайдерами, накопив уверенность в собственных силах. Как только уровень сопротивления возрос, пошёл неудачный отрезок. К игре с саратовцами МБА-МАИ подходит с серией из трёх поражений.

«Автодор», похоже, прошёл низшую точку и к середине ноября выглядит заметно бодрее. Второй момент — очные встречи. В трёх из четырёх последних игр в Москве саратовцы брали верх. И неизменно набирали как минимум 80 очков. Брать ли П2 за 3.50 — дело вкуса. На наш взгляд, игра стоит свеч. Вариант попроще — ИТБ 76.5 очка «Автодора» за 1.95.

Экспресс на матчи Единой лиги ВТБ 19 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «Енисея» в первой половине встречи с УНИКСом с форой (+8.5 очка) за 1.95.

победа «Енисея» в первой половине встречи с УНИКСом с форой (+8.5 очка) за 1.95. Ставка 2: ИТБ 76.5 очка «Автодора» в матче с МБА-МАИ за 1.95.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.95 = 3.80.