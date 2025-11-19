«Динамо» Минск — ЦСКА. Вечер ностальгии в Беларуси

20 ноября в Минске «Динамо» примет ЦСКА на льду «Минск-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА 20 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.68. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА (20.11.2025)

Новая встреча старых знакомых. Дмитрий Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 год — то самое время, когда клуб уже приучился жить на широкую ногу и стремился вернуть былое величие. В регулярных чемпионатах побед хватало, три сезона подряд армейцы становились лучшими в лиге. А в плей-офф упорно не получалось: полуфинал, финал и четвертьфинал.

Затем Квартальнов лишился работы и отправился в «Локомотив». Место занял как раз Игорь Никитин, ранее помогавший Квартальнову в ЦСКА и «Сибири». Что любопытно, Никитин в своё время тоже сменит ЦСКА именно на Ярославль. Только до того успеет выиграть Кубок Гагарина, а на новом месте повторит успех. Квартальнов же после ухода из ЦСКА до финала не добирался.

Впрочем, сейчас минчане чувствуют себя гораздо увереннее. С первых дней сезона входят в число лидеров Западной конференции. «Локомотив» с «Торпедо» чуть впереди, однако у них и матчей побольше. На стыке октября и ноября календарь подкинул динамовцам затяжную домашнюю серию — аж восемь игр на своём льду.

Не отказываться же от таких подарков, правильно? Семь побед, 14 очков из 16 возможных. Единственное поражение внезапно состоялось от «Лады» (0:1), но реакция оказалась правильной: четыре очка в двух матчах с аутсайдерами. «Сочи» получил пять шайб (5:2) и, как оказалось позже, ещё легко отделался. Ведь «Сибири» досталась «семёрочка», причём Фукале не пропустил ни разу (7:0).

После отдыха и короткого путешествия по маршруту Казань — Череповец минчане вернулись домой. Преимущество в свежести у них должно быть: ЦСКА проводит четвёртую гостевую игру за семь суток. Тоже заглянули в Казань и Череповец, но до того отметились в Нижнекамске. Без особых успехов — уступили «Нефтехимику» (2:3).

Любопытно, что в семи из восьми предыдущих очных встреч побеждали хозяева льда. Минчане в принципе великолепны в родных стенах: 27 очков за 16 матчей, больше в лиге в этом сезоне никто не набрал. ЦСКА в гостях цепляет очки с большим трудом, зато в последнее время стал заметно меньше пропускать.

От этого, пожалуй, и оттолкнёмся. Тренеры прекрасно знают друг друга. В нынешнем сезоне пересекались дважды. По традиции обменялись домашними победами, при этом больше трёх шайб минчане не забрасывали. Классический тотал меньше 5.5 гола за добротные 1.82 — хороший вариант. После ухода Спенсера Мартина суеты в своей зоне у ЦСКА поубавилось.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.82.