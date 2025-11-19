«Торпедо» — «Спартак». Не забывайте, что вы в гостях

20 ноября в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Спартак» на льду КРК «Нагорный». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 20 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.32, в то время как победа «Спартака» оценивается в 2.68. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.87. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» (20.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Спартак Москва

В Нижнем Новгороде должно быть весело. «Спартак» пытается разобраться со всеми проблемами и догнать беглецов. Старт сезона красно-белые провалили, затем вроде бы выправили ситуацию, но в ноябре результаты снова просели. Ещё и с результативностью туго. Чуть ли не единственный повод для радости — возвращение в состав Ивана Морозова. Атака определённо станет бодрее. Хотя рассчитывать на стабильный эффект после долгой паузы всё же не стоит.

Москвичи метят как минимум в топ-4 Западной конференции, чтобы получить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. А «Торпедо» с первых дней регулярного чемпионата находится на верхушке. Отставание уже двузначное. Правда, по потерянным очкам не всё так плохо. Но смысл понятен: если хочешь подняться, побеждай прямого конкурента. А то «Шанхайские Драконы» совсем рядом, да и ЦСКА со СКА постепенно пошли на поправку. Восьмые-девятые места их не устроят.

«Спартак» имел аж 3,5 дня на отдых и восстановление, после чего провёл дерби с «Динамо». Проблем с запасом сил тут быть не должно. «Торпедо» тем временем продолжает жить всплесками: серия побед сменяется серией поражений. Только удачные отрезки случаются чаще. И продолжаются, как правило, дольше. Отсюда и место на вершине.

Вот, например, календарь в середине ноября любезно предоставил серию из шести домашних встреч. Нижегородцы к её началу разогрелись, набрали ход — пять побед при минимальном количестве пропущенных шайб. А дальше с удовольствием продолжили начатое.

Досталось даже «Локомотиву» (2:1), главному конкуренту в борьбе за первое место на Западе. Победная серия на днях всё же прервалась, однако сомневаться в нынешнем состоянии нижегородцев даже как-то неловко. Неудивительно, что букмекеры отдают им небольшое преимущество. На своём-то льду.

В четырёх предыдущих очных встречах «Торпедо» забрасывало не меньше трёх шайб, но на этот раз мы пойдём с другого конца. Игра для «Спартака» имеет большое значение, соперник хорош, а своя вратарская бригада всё ещё не убеждает. Устраивать открытый хоккей атака на атаку слишком опасно. Конечно, впятером на своей синей линии москвичи не встанут, однако действовать будут осмотрительнее.

«Торпедо» в последнее время пропускает по праздникам, причём обычно от команд из подвала таблицы. То есть на фоне проблем с концентрацией. Здесь им, пожалуй, взяться неоткуда. Раз так, берём ИТМ 2.5 гола «Спартака» за 1.97. Вполне возможно, одной-двух шайб гостям хватит для набора очков. Но на большее в Нижнем Новгороде лучше не рассчитывать.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «Спартака» за 1.97.