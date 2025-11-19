«Автомобилист» — «Металлург». Внезапная остановка лидера КХЛ

20 ноября в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Металлург» на льду «УГМК-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 20 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 2.70. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.87. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» (20.11.2025)

20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Металлург Мг Магнитогорск

Лидер сводной турнирной таблицы КХЛ против одной из сильнейших команд Восточной конференции. Звучит замечательно! К тому же соперники не встречались аж с марта и наверняка успели соскучиться друг по другу. Ничего, возможность наверстать ещё представится. Впереди аж шесть междусобойчиков. А там, глядишь, и в Кубке Гагарина пересекутся.

«Металлург» завершает гостевую серию. Довольно короткую, всего три матча. Зато крайне серьёзную по уровню оппозиции. Начали с воспрявшего в последнее время СКА, продолжили в Челябинске битвой с «Трактором». На закуску визит в Екатеринбург, а потом — домой.

Между прочим, недавнее поражение в Санкт-Петербурге стало для подопечных Андрея Разина первым в ноябре. До того добыли пять побед, все до единой — в основное время. Причём в четырёх встречах пропускали строго по одной шайбе. «Металлург» не входит в число самых надёжных оборон лиги, зато с запасом забивает больше всех.

Тем интереснее, что на это ответит «Автомобилист». Ведь меньше его на своём льду пропустил только действующий чемпион — ярославский «Локомотив». Наклёвывается реализация поговорки про косу и камень! Справедливости ради, екатеринбуржцы дома провели только 12 встреч. Некоторые успели сделать это 15-17 раз.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Более чем объяснимо, если учитывать их недавние успехи. «Автомобилист», напротив, открыл ноябрь четырьмя поражениями подряд и никак не мог забросить больше двух шайб. А потом психанул, отгрузив пять штук «Трактору». Да ещё и в Челябинске (5:1). Как ни крути, эмоциональное состояние после такого должно быть хорошим.

Лезть в исход не рискнём, ставить против магнитогорцев нынче тяжело. В то же время у хозяев пошла вторая неделя после турне по Дальнему Востоку. По идее, последствия должны остаться в прошлом. Добавим к этому надёжную оборону в родных стенах и статистику противостояний: больше трёх шайб в Екатеринбурге «Металлург» не забивает уже пять матчей. И в основное время на указанном отрезке не выиграл ни разу.

Напрашивается 1Х, но скромный коэффициент 1.60 отпугивает. А вот ИТМ 3 голов «Металлурга» за 1.73 — другое дело. Тут и потенциальная выгода выше, и возврат предусмотрен. С 24 сентября «Автомобилист» пропустил больше трёх шайб всего один раз!

Ставка: ИТМ 3 голов «Металлурга» за 1.73.