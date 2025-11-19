«Динамо» — «Сибирь». То, что нужно после ухода Кудашова

20 ноября в Москве «Динамо» примет «Сибирь» на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Команды совсем недавно встречались в Новосибирске — тогда москвичи увезли победу со счётом 3:2, а новосибирцы продлили серию поражений.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь» 20 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, в то время как победа «Сибири» оценивается в 6.40. Ничья и овертайм идут за 5.70.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5, а буллит в основное время — за 7.00.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Сибирь» (20.11.2025)

Неожиданная отставка Алексея Кудашова и неудачный дебют в качестве исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова в дерби со «Спартаком» только добавили нервозности вокруг «Динамо». Бело-голубые по-прежнему в пятёрке Западной конференции, но ноябрь получился очень рваным: серия тяжёлых матчей, болезненные 4:5 от «Ак Барса» и 2:4 от «Спартака».

А ведь подбор исполнителей у москвичей остаётся близким к элитному. Связка Никита Гусев — Джордан Уил — Дилан Сикура по-прежнему тянет на себе большую часть атаки, регулярно организуя голы в большинстве и при равных составах. Капитан Игорь Ожиганов ведёт команду с синей линии, а дуэт вратарей Владислав Подъяпольский — Максим Моторыгин даёт редкую для КХЛ роскошь сразу двух надёжных «стен».

«Сибирь» тем временем живёт в режиме бесконечного кризиса. 13 поражений подряд — новый клубный антирекорд. Последняя победа датируется ещё 14 октября, и случилась она в Астане против не самого стабильного «Барыса». Новосибирская команда скатилась вниз по турнирной таблице Восточной конференции и уже прочно обосновалась в зоне аутсайдеров. Борьба за плей-офф? Вряд ли.

Проблемы не ограничиваются результатами. Сменили главного тренера: вместо Вячеслава Буцаева рулит Ярослав Люзенков. Но пока это больше про пожарное управление, чем про стройный проект. Плюс целый блок травмированных: Сергей Широков, Валентин Пьянов, Роман Калиниченко, Фёдор Гордеев, Чейз Приски — для и без того хлипких обороны и спецбригад это критические потери.

Системные перекосы новосибирцев никуда не делись. Команда мало забивает и много пропускает: 52 заброшенные и 94 пропущенные шайбы за 27 матчей — худшее соотношение в лиге. В основное время победа случилась только одна. На выезде же под давлением трибун и против агрессивного форчека первой тройки «Динамо» эти слабости проявятся ещё сильнее.

Важно и психологическое состояние. «Сибирь» зажатa антирекордом и длинной серией, каждая ошибка даётся через боль. «Динамо» после смены тренера и поражения в дерби, конечно, тоже подавлено, но обязано выдать более собранный, «по-деловому» строгий матч. Особенно дома, где болельщики ждут правильную реакцию от хоккеистов на сложившуюся ситуацию.

С учётом текущей формы, глубины состава и статуса команд на разных полюсах таблицы перекос букмекерской линии в сторону хозяев выглядит более чем логичным. Но ждать тотального разгрома не стоит: даже кризисная «Сибирь» цепляется, а «Динамо» в этом сезоне не так уж часто доводит дело до крупной разницы. И всё же такой соперник — то, что нужно сейчас бело-голубым.

Ставка: «Динамо» обыграет «Сибирь» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06.