Барыс — Салават Юлаев, прогноз и ставка на матч 21 ноября, где смотреть бесплатно, трансляция, какой канал, голы, счёт

КХЛ: дерби Татарстана и «Салават Юлаев» в Казахстане
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на матчи КХЛ 21 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Прогнозы и экспресс на матчи 21 ноября 2025 года.

Продолжаем следить за регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 21 ноября, тоже проходят матчи, правда, всего лишь два. Авторы «Чемпионата» сделали прогнозы на оба и составили экспресс.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Ещё пару недель назад «Нефтехимик» находился выше в турнирной таблице. Однако «Ак Барс» решил проблемы и рванул: сменил тренера по большинству, укрепил состав, разобрался с сочетаниями. Октябрь закрыли серией из 11 побед! Дальше, разумеется, наступил спад. Оно и понятно — на фоне плотного графика и календаря подобные отрезки требует слишком много сил и эмоций.

У обеих команд было 2,5 дня на восстановление. Должно хватить. Ждём бодрого и контактного хоккея на приятных глазу скоростях. Букмекеры отдают гостям едва заметное преимущество, что выглядит вполне логично. Во-первых, разница в уровне исполнителей есть. Нижнекамцы делают большую работу, однако класс есть класс.

Во-вторых, «Ак Барс» в последнее время играет с соседом на выезде даже увереннее, чем на своём льду. Четыре победы из пяти возможных. Лезть в тоталы не рискнём, хотя, напомним, обычно как минимум одна из команд забивает не более одного гола. Тут всё просто: линия дарит возможность взять победу гостей с нулевой форой за крепкие 1.82. В случае ничейного исхода произойдёт возврат средств. Отличная идея, разве нет?

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
В последние сезоны «Барыс» живёт за счёт дисциплины и работы без шайбы, а не за счёт звёзд. Как правило, не лезет без оглядки вперёд: старается плотно встречать в средней зоне, выбрасывать шайбу из своей и играть проще на контратаках. «Салават Юлаев» обычно выше в таблице и стабильнее по ходу регулярного чемпионата. Ну и берём тогда П2 и не паримся, правильно же?

Правильно, если не брать в расчёт нынешнюю регулярку. В ней после порядка 30 матчей «Барыс» находится выше в турнирной таблице и пока сохраняет надежду на финиш в топ-8. А вот «Салават Юлаев» из-за ужасного старта занимает предпоследнее место на Востоке. Отставание, конечно, сильно сократилось после серии побед в конце октября, но ноябрь пока получается неудачным.

Ещё добавьте сюда фактор календаря. «Барыс» 17 ноября играл с «Сочи» на выезде, выиграл со счётом 2:1 благодаря голу в овертайме и вернулся домой готовиться ко встрече с уфимцами. «Салават Юлаев», в свою очередь, тоже играл с «Сочи» на выезде, однако уже 19 ноября. И проиграл 1:2. Вот и получается, что на стороне казахстанского клуба не только эмоциональный подъём, но ещё и преимущество в свежести. А потому берём П1!

Экспресс на матчи КХЛ 21 ноября 2025 года

  • Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком» с нулевой форой за 1.82.
  • Ставка 2: победа «Барыса» в матче с «Салаватом Юлаевым» за 2.60.

Общий коэффициент: 1.82 х 2.60 = 4.73.

