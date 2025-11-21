КХЛ: дерби Татарстана и «Салават Юлаев» в Казахстане

Продолжаем следить за регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 21 ноября, тоже проходят матчи, правда, всего лишь два. Авторы «Чемпионата» сделали прогнозы на оба и составили экспресс.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Ещё пару недель назад «Нефтехимик» находился выше в турнирной таблице. Однако «Ак Барс» решил проблемы и рванул: сменил тренера по большинству, укрепил состав, разобрался с сочетаниями. Октябрь закрыли серией из 11 побед! Дальше, разумеется, наступил спад. Оно и понятно — на фоне плотного графика и календаря подобные отрезки требует слишком много сил и эмоций.

У обеих команд было 2,5 дня на восстановление. Должно хватить. Ждём бодрого и контактного хоккея на приятных глазу скоростях. Букмекеры отдают гостям едва заметное преимущество, что выглядит вполне логично. Во-первых, разница в уровне исполнителей есть. Нижнекамцы делают большую работу, однако класс есть класс.

Во-вторых, «Ак Барс» в последнее время играет с соседом на выезде даже увереннее, чем на своём льду. Четыре победы из пяти возможных. Лезть в тоталы не рискнём, хотя, напомним, обычно как минимум одна из команд забивает не более одного гола. Тут всё просто: линия дарит возможность взять победу гостей с нулевой форой за крепкие 1.82. В случае ничейного исхода произойдёт возврат средств. Отличная идея, разве нет?

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев»

В последние сезоны «Барыс» живёт за счёт дисциплины и работы без шайбы, а не за счёт звёзд. Как правило, не лезет без оглядки вперёд: старается плотно встречать в средней зоне, выбрасывать шайбу из своей и играть проще на контратаках. «Салават Юлаев» обычно выше в таблице и стабильнее по ходу регулярного чемпионата. Ну и берём тогда П2 и не паримся, правильно же?

Правильно, если не брать в расчёт нынешнюю регулярку. В ней после порядка 30 матчей «Барыс» находится выше в турнирной таблице и пока сохраняет надежду на финиш в топ-8. А вот «Салават Юлаев» из-за ужасного старта занимает предпоследнее место на Востоке. Отставание, конечно, сильно сократилось после серии побед в конце октября, но ноябрь пока получается неудачным.

Ещё добавьте сюда фактор календаря. «Барыс» 17 ноября играл с «Сочи» на выезде, выиграл со счётом 2:1 благодаря голу в овертайме и вернулся домой готовиться ко встрече с уфимцами. «Салават Юлаев», в свою очередь, тоже играл с «Сочи» на выезде, однако уже 19 ноября. И проиграл 1:2. Вот и получается, что на стороне казахстанского клуба не только эмоциональный подъём, но ещё и преимущество в свежести. А потому берём П1!

Экспресс на матчи КХЛ 21 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком» с нулевой форой за 1.82.

Общий коэффициент: 1.82 х 2.60 = 4.73.