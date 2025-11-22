«Динамо» М — «Динамо» Мх: отставка Карпина поможет

23 ноября московское «Динамо» примет «Динамо» махачкалинское на «ВТБ Арене» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало – в 17:30 мск. Хозяевам очень нужно прервать затянувшуюся безвыигрышную серию и встать на победные рельсы, а вот гости продолжают борьбу за выживание и сохранение прописки, им тоже без очков делать нечего.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала 23 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.60, в то время как победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 5.50. Ничья идёт за 3.90.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала (23.11.2025)

После 15 туров московское «Динамо» в нижней части турнирной таблицы РПЛ – 10-е место, 17 очков и отрицательная разность мячей – 22:23. У махачкалинского «Динамо» 14 очков и 12-я строчка, при крайне скромных восьми забитых за весь первый круг мячах. В последних пяти турах у москвичей нет ни одной победы, у гостей – всего одна.

Летом команды уже встречались в Махачкале – тогда новичок сотворил сенсацию, выиграв со счётом 1:0 благодаря голу Хоссейннежада. Это была та самая игра, где команда Хасанби Биджиева показала, как умеет обороняться низким блоком и наказывать соперника за малейшие просчёты.

С тех пор ситуация у столичного клуба стала ещё более нервная. Валерий Карпин покинул пост, и на матч с махачкалинцами бело-голубых выведёт исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев. Для команды это фактически перезагрузка – новый тренерский штаб, попытка чуть строже выстроить оборону и вернуть дисциплину в позиционном нападении.

При этом кадровая картина у москвичей постепенно налаживается. Андрей Лунёв, Денис Макаров и Максим Осипенко уже тренируются в общей группе и готовы усилить конкуренцию за место в основе. Единственный нюанс – защитник Хуан Касерес возвращается из сборной Парагвая впритык к игре, его готовность оценят буквально по горячим следам.

В атаке у столичного клуба по-прежнему много качественных игроков. Креатив Бителло, объём Данила Глебова, умение Даниила Фомина запускать передачами фланги плюс дуэт форвардов Тюкавин – Сергеев – здесь без сюрпризов. Если хозяевам удастся раньше обычного взвинтить темп и чаще находить мячом Бителло между линиями, давление на штрафную гостей обещает стать серьёзным.

Однако махачкалинцы – один из самых неудобных соперников для фаворитов. При Хасанби Биджиеве команда компактно обороняется и почти не раскрывается: всего 17 пропущенных мячей за 15 туров – классический низовой профиль. Впереди основной козырь – Гамид Агаларов, который по-прежнему опасен в штрафной и способен выжать гол буквально из единственного момента.

Сценарий напрашивается довольно прямолинейный. Московское «Динамо» много владеет мячом, пытается раскачивать первый и второй эшелоны обороны соперника. Махачкалинское — терпит и ждёт свои редкие контратаки через Хоссейннежада и Агаларова. Но, в отличие от августовского матча, теперь столичный клуб играет дома, с новым тренером и почти оптимальным набором исполнителей.

С учётом низкой результативности махачкалинцев, их осторожной манеры и турнирного давления на москвичей логично ждать тяжёлой, вязкой игры без голевой феерии. Московское «Динамо» обязано брать три очка, однако вряд ли устроит разгром – более реалистичен счёт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев. Эффект от ухода Карпина наверняка какой-то будет, новый штаб — новые эмоции.

Ставка: «Динамо» М обыграет «Динамо» Мх с разницей в один-два мяча за 2.10.