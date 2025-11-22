«Эльче» — «Реал». Не откладывай на второй тайм то, что можно сделать в первом

23 ноября «Эльче» примет мадридский «Реал» на «Мануэль Мартинес Валеро» в матче 13-го тура испанской Примеры. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Хозяева идут на 11-й строчке с 15 очками, а гости — уверенно лидируют: 10 побед, разность 26:10 и 31 очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.38, в то время как победа «Эльче» оценивается в 8.10. Ничья идёт за 5.60.

Вместе с тем аналитики уверены в результативном футболе. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

«Эльче» вернулся в Примеру без комплекса новичка. Команда Эдера Сарабии держится в середине таблицы, набрала 15 очков и дома вообще не проигрывала — три победы, три ничьих и всего три пропущенных за шесть матчей мяча. Показательна недавняя нулевая ничья с «Атлетиком» и 51% владения мячом на выезде с «Барселоной». То есть играть в футбол даже против грандов страха нет.

Перед «Реалом» у хозяев есть хорошие новости по составу. В строй возвращается капитан и стержень обороны Педро Бигас, успевший восстановиться после мышечной травмы. Немного поберегли Хосана и Джона Четаую, но это скорее профилактика. В центре поля добавил баланса Федерико Редондо, а впереди вся ставка на дуэт Андре Силва – Рафа Мир — оба уже забили по четыре гола в чемпионате Испании.

Стиль «Эльче» — относительно высокий процент владения, смелый выход через пас и довольно аккуратная оборона до своей штрафной. Однако есть и минус — всего 13 забитых мячей за 12 туров. Команда долго раскручивает атаки и не всегда доводит их до удара. Против «Реала» это, конечно, чревато. Любая потеря в центре поля — и соперник моментально разгоняет ответную атаку на скорости.

А скорости и агрессии у мадридцев хватает: 10 побед в 12 турах, в полтора раза больше забитых, чем пропущенных, и свежий багаж в виде побед в матчах с «Барселоной» и «Валенсией». Да, были осечки с «Райо Вальекано» (0:0) и «Ливерпулем» (0:1), но в целом команда Хаби Алонсо идёт по чемпионскому графику. А международная пауза на сборные поможет прийти в себя.

Впереди у «сливочных» правит бал Килиан Мбаппе — уже 13 голов в Ла Лиге, рядом традиционно заряжают Винисиус Жуниор и вернувшийся в строй Джуд Беллингем. При этом команда подходит к матчу не в идеальном состоянии. У Мбаппе было воспаление голеностопа, хотя его и ждут в составе именно к игре с «Эльче». Тибо Куртуа и Федерико Вальверде пропустили встречи сборных из-за мышечных проблем, а Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени всё ещё в лазарете.

С учётом кадровых нюансов логично ожидать от Алонсо чуть более аккуратной версии «Реала». Впереди всё равно останется сумасшедшее качество — Мбаппе и Винисиус сами по себе создают две-три голевые ситуации за матч, плюс есть подключения Гюлера и Беллингема из глубины. Однако идти в открытый размен перед выездом к «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов гостям вовсе не обязательно.

«Эльче», скорее всего, откажется от авантюрного высокого прессинга и попробует компактно встретить «Реал» на своей половине, перекрывая коридоры для забегов Мбаппе. Домашняя статистика и тренд на низкие тоталы — девять последних матчей «Эльче» в Ла Лиге без превышения трёх голов — намекают на сценарий «терпим, пока можем, а там как повезёт на стандарте или в контратаке».

При всём уважении к работе Сарабии, разница в классе слишком велика. «Реал» в нынешней конфигурации почти всегда находит свой момент даже во встречах с хорошо организованным соперником. Скорее всего, гости заберут мяч, постепенно расшатают блок «Эльче» и забьют один-два до перерыва, а во второй половине проведут ротацию с станут контролировать счёт. В качестве ставки мы бы взяли ИТБ 1 гола у «Реала» в первом тайме.

Ставка: тотал «Реала» в первом тайме больше 1 гола за 2.03.