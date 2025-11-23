Скидки
Локомотив — Краснодар: прогноз на матч 23 ноября, где смотреть бесплатно, прямая онлайн трансляция, какой канал, голы, счёт

РПЛ: матч «Локомотив» — «Краснодар» и «Динамо» без Карпина
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на матчи РПЛ 23 ноября 2025 года
Прогноз и экспресс на игры 23 ноября 2025 года.

Ноябрьская пауза позади, возвращаемся к клубным делам. Календарь привычно плотный, а событий всё больше. Сегодня, 23 ноября, пройдут некоторые матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Среди них выделяется игра «Локомотив» — «Краснодар» и встреча махачкалинского «Динамо» с московским «Динамо», которое покинул Карпин.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

Если Дмитрий Воробьёв готов хотя бы на 60-70 минут, шансы «Локомотива» выглядят очень хорошо. Хозяева абсолютно не настаивают на владении мячом. Более того, опаснее всего они именно при стремительном разжимании контратакующей пружины. Раз — и умница Батраков запускает стремительную атаку, находит пространство для партнёров. Два — те его реализовывают. Ищи ветра в поле.

«Краснодар» прекрасно понимает, насколько опасно предоставлять оппоненту свободные зоны. А значит, рисунок игры получается примерно таким: гости владеют мячом, но с заметной оглядкой на ворота. Не форсируют, осторожничают. На таком фоне хочется сыграть против букмекеров и поставить на тотал меньше 2.5 гола за 2.13. В принципе, даже на ТМ 3 мячей дают нестыдные 1.68. Если команды уложатся в три гола, произойдёт возврат средств.

Между прочим, в пяти предыдущих очных встречах зрители не видели больше трёх голов. Любителям рисковать можно подумать о ставке на точный счёт 0:0 в первом тайме за 3.30. После перерыва игра способна раскрыться: усталость, замены, тактические перестановки. Но первый тайм получится осторожнее, чем кажется. Играть сразу после международной паузы в принципе тяжеловато, а тут ещё календарь сразу подкидывает такого соперника. Так что нужно сыграть понадёжнее, без лишнего риска.

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

Летом команды уже встречались в Махачкале – тогда новичок сотворил сенсацию, выиграв со счётом 1:0 благодаря голу Хоссейннежада. Это была та самая игра, когда команда Хасанби Биджиева показала, как умеет обороняться низким блоком и наказывать соперника за малейшие просчёты. С тех пор ситуация у столичного клуба стала ещё более нервная. Валерий Карпин покинул пост, и на матч с махачкалинцами бело-голубых выведёт исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев.

Для команды это фактически перезагрузка – новый тренерский штаб, попытка чуть строже выстроить оборону и вернуть дисциплину в позиционном нападении. При этом кадровая картина у москвичей постепенно налаживается. Андрей Лунёв, Денис Макаров и Максим Осипенко уже тренируются в общей группе и готовы усилить конкуренцию за место в основе. Махачкалинцы – один из самых неудобных соперников для фаворитов. При Хасанби Биджиеве команда компактно обороняется и почти не раскрывается: всего 17 пропущенных мячей за 15 туров при восьми забитых – классический низовой профиль.

Сценарий напрашивается довольно прямолинейный. Московское «Динамо» много владеет, пытается раскачивать первый и второй эшелоны обороны соперника. Махачкалинское — терпит и ждёт свои редкие контратаки через Хоссейннежада и Агаларова. Но, в отличие от августовского матча, теперь столичный клуб играет дома, с новым тренером и с почти оптимальным набором исполнителей. Россыпью голов здесь и не пахнет, однако уход Карпина наверняка взбодрит московский клуб.

Экспресс на матчи РПЛ 23 ноября 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче «Локомотив» — «Краснодар» за 2.13.
  • Ставка 2: «Динамо» М обыграет «Динамо» Мх с разницей в один-два мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.13 х 2.10 = 4.47.

