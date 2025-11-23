Сразу два крутейших дерби и чемпионский график «Реала»: экспресс на футбол

Ноябрьская пауза позади, о сборных можно пока что забыть. В клубном футболе сезон входит в крайне интересную фазу — команды давно разогрелись, чемпионские группы почти сформировались. Сегодня, 23 ноября, следим за тремя топовыми чемпионатами — АПЛ, Серией А и Примерой.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Арсенал» рвётся к долгожданному чемпионству. Предыдущий титул датирован аж 2004 годом — те самые «Непобедимые»! Третий десяток лет пошёл. В Лондоне решили, что пора. Летом ставили не на количество усилений, а на их точечность. Кроме того, ключевые исполнители полностью приспособились к требованиям и особенностям футбола Микеля Артеты. И дело пошло.

В октябре надёжность в обороне достигла пика. От вратаря потребовался один сейв за месяц. Других попаданий в створ не было. Первое место никуда не делось. «Манчестер Сити» немного подобрался, но не более того. Четыре очка — это серьёзно. Положение комфортное и устойчивое. Хотя начинать после международной паузы с дерби Северного Лондона всегда опасно.

«Тоттенхэму» две недели, пожалуй, были необходимы. Команда потеряла ход и в семи предыдущих турах добыла всего две победы. В последнее время «шпоры» упорно не могут достать соседа. Вне зависимости от тренера, места проведения игры и прочих деталей. Пять поражений и ничья в шести предыдущих очных встречах. Букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество, спорить с ними трудно. В то же время ждать огромного количества голов не приходится. «Арсенал» ставит на надёжность у своих ворот, а «Тоттенхэм» просто нестабилен.

Прогноз на матч «Интер» — «Милан»

В прошлом сезоне состоялось аж пять миланских дерби в трёх разных турнирах. Два, понятное дело, в Серии А. Ещё два — в полуфинале Кубка Италии, который по регламенту состоит из домашней и выездной игр. Кроме того, в начале января в Саудовской Аравии команды сошлись в финале Суперкубка Италии. В сухом остатке — аж три победы «россонери» (по одной в каждом турнире) при двух ничейных исходах.

Шансы «Интера» у букмекеров котируются выше. И вот здесь начинаются вопросы, ведь перекос кажется слишком солидным. Два очка форы в турнирной таблице — это хорошо. А что ещё? Статистика очных встреч, как мы уже выяснили, полностью на стороне номинальных гостей. А самое главное — они в последнее время в принципе не проигрывают.

Пожалуй, в дерби не всё так однозначно. «Милан» слаб в позиционных атаках, но едва ли станет претендовать на игру первым номером и владеть мячом по 60% времени. А надёжная оборона, опасные стандарты и контратаки у него есть. Брать ли Х2 за 1.96 — дело вкуса. Нам больше нравится ИТМ 1.5 гола «Интера» за 1.98. «Нерадзурри» способны победить, вот только вряд ли сделают это за счёт нападения.

Прогноз на матч «Эльче» – «Реал»

«Эльче» вернулся в Примеру без комплекса новичка. Команда Эдера Сарабии держится в середине таблицы, набрала 15 очков и дома вообще не проигрывает — три победы, три ничьих и всего три пропущенных мяча за шесть матчей. Показательны недавняя нулевая ничья с «Атлетиком» и 51% владения мячом на выезде у «Барселоны». То есть играть в футбол даже против грандов страха нет.

Команда долго раскручивает атаки и не всегда доводит их до удара. В матче с «Реалом» это, конечно, чревато. Любая потеря в центре поля — и соперник моментально разгоняет ответную атаку. А скорости и агрессии у мадридцев хватает: 10 побед в 12 турах, в полтора раза больше забитых, чем пропущенных, и свежий багаж в виде побед во встречах с «Барселоной» и «Валенсией». Да, были осечки, но в целом команда Хаби Алонсо идёт по чемпионскому графику.

При всём уважении к работе Сарабии, разница в классе слишком велика. «Реал» в нынешней конфигурации почти всегда находит свой момент даже в матчах с хорошо организованными соперниками. Скорее всего, гости заберут мяч, постепенно расшатают блок «Эльче» и забьют один-два до перерыва, а во второй половине проведут ротацию с станут контролировать ход игры. Впереди — матч с «Олимпиакосом» на выезде. В качестве ставки мы бы взяли ИТБ 1 гола у «Реала» в первом тайме.

Экспресс на футбол 23 ноября 2025 года

Ставка 1: ИТМ 2 голов «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом» за 1.83.

ИТМ 2 голов «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом» за 1.83. Ставка 2: ИТМ 1.5 гола «Интера» в матче с «Миланом» за 1.98.

ИТМ 1.5 гола «Интера» в матче с «Миланом» за 1.98. Ставка 3: ИТБ 1 гола «Реала» в первом тайме с «Эльче» за 2.03.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.98 х 2.03 = 7.35.