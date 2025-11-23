«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Вьетнамские флешбэки Мойеса

24 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встреча завершит программу тура в чемпионате Англии.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 24 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 4.85 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 — около 26%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Эвертон»

Говорить о возвращении того самого «Манчестер Юнайтед» рано. Однако поводов для оптимизма становится всё больше, и не замечать их всё тяжелее. Отсутствие еврокубков — удар по статусу. И в то же время — колоссальная фора для интенсивного английского футбола с высочайшими скоростями. Пока многие из прямых конкурентов сражаются на фоне плотного календаря, у манкунианцев часто есть недельный цикл для подготовки. Вроде бы пустячок, однако на дистанции сезона такие вещи делают разницу.

Шутка ли — у «МЮ» пять туров без поражений в чемпионате Англии. Когда такое было? Даже на лёгкий календарь не свалишь. Идущий в топ-4 «Сандерленд», действующий чемпион «Ливерпуль», традиционно опасный «Брайтон», замыкающий пятёрку «Тоттенхэм». Где тут лёгкость? Аутсайдер был ровно один. И в матче с ним, разумеется, допустили осечку — 2:2 с едва дышавшим «Ноттингем Форест».

Затем повторили счёт в гостях у «Тоттенхэма», упустив возможность ворваться в тройку. А знаете — и так недурно: 18 очков за 11 туров, седьмое место в турнирной таблице. Плотность высочайшая, потому задача одна. Не сбавлять оборотов, не терять концентрацию. В принципе, международная пауза после двух ничейных исходов должна была пойти во благо. Перезагрузиться, собраться с мыслями — и продолжить с новыми силами.

Впереди «Эвертон». Формально ливерпульцы располагаются аж на 13-й строчке, но тут нужно вернуться к предыдущему абзацу. Да, та самая плотность таблицы. Видите ли, отставание от «Манчестер Юнайтед» составляет жалкие три очка. Команда Дэвида Мойеса перед паузой как раз разогналась — отобрала очки у «Сандерленда» (1:1) и хлопнула «Фулхэм» (2:0).

«Эвертон» — одна из самых низовых команд чемпионата Англии. Пропускает немного, забивает ещё реже. На выезде вообще сподобилась всего на пять голов. У «МЮ» дома четыре победы подряд в АПЛ с общей разностью 11:5. Похоже, на «Олд Траффорд» Дэвида Мойеса ничего хорошего не ждёт. Видимо, традиция.

На П1 дают неплохой коэффициент 1.82, хотя мы предлагаем рискнуть.Подопечные Рубена Аморима лучше всех в лиге проводят первые таймы — аж 22 очка за 11 туров. После перерыва сил из-за активного прессинга и не лучшей скамейки не хватает, часто следуют просадка и потеря очков. Зато стартовые отрезки выглядят солидно. А на П1 в первом тайме выставлен коэффициент 2.30. И это уже совсем другое дело!

Ставка: победа «МЮ» в первом тайме за 2.30.