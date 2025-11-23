ЦСКА — СКА. Прогноз: Ларионов останется в хвосте

24 ноября в Москве ЦСКА примет СКА на льду «ЦСКА-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — СКА 24 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, в то время как победа СКА оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА (24.11.2025)

Дожили! Ещё пару лет назад подобная вывеска была обречена на подпись в духе «репетиция финала Западной конференции» или хотя бы «битва двух тяжеловесов». Теперь и плей-офф со второго раунда перекрёстный, и обе команды находятся в куда более хвором состоянии. Потому остаётся лишь скромно добавить: армейское дерби, второе в нынешнем сезоне.

Первое состоялось месяц назад в Санкт-Петербурге. И вряд ли оставило кого-то равнодушным. Семь шайб на любой вкус, лихо закрученная интрига, много эмоций, обилие удалений, горячая концовка. ЦСКА пропустил первым, затем забил три гола подряд, а в итоге едва не доигрался до овертайма (4:3).

Сейчас соперники располагаются на самой границе зоны плей-офф. ЦСКА чуть выше, занимает восьмое место. Зато по потерянным очкам преимущество у СКА. Пройдено около 40% дистанции регулярного чемпионата. А значит, пора подниматься наверх. Без преимущества своего льда в первом раунде Кубка Гагарина будет туго: достойных команд на Западе нынче хватает.

На стороне ЦСКА родные трибуны, зато у СКА было больше времени на восстановление и подготовку. Москвичи предыдущий матч провели с минским «Динамо» 20 ноября, после чего летели из Беларуси в столицу России. А вот команда из Санкт-Петербурга получила полноценный мини-отпуск. Прошлая встреча датирована аж 16 ноября, когда дома был обыгран «Металлург» (4:3). Отличная возможность перезагрузиться, зализать раны и провести несколько интенсивных тренировок.

В то же время стоит учитывать откровенно паршивую продуктивность подопечных Игоря Ларионова за пределами своей площадки. В 11 выездных матчах набрано 10 очков и заброшено всего 24 шайбы. ЦСКА при этом дома планку держит: четыре победы в пяти последних встречах, средняя результативность — больше трёх шайб.

Вот от этого, пожалуй, и оттолкнёмся. На ИТМ 2 голов СКА выставлен коэффициент 2.10, а ЦСКА в четырёх предыдущих домашних матчах пропустил всего трижды. Причём среди соперников были не только хилые «Амур» с «Сибирью», но и «Торпедо» с «Северсталью». Перед своими воротами после ухода Спенсера Мартина порядка стало больше. Победит ли ЦСКА в основное время — вопрос. Однако много вряд ли пропустит.

Ставка: ИТМ 2 голов СКА за 2.10.