Арман Царукян — Дэн Хукер: Топурия в ожидании!

22 ноября в Дохе, Катар, состоится вечер единоборств UFC Fight Night 265. Главным боем станет поединок в лёгком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером. Представитель Армении возвращается в октагон после длительного простоя. И в этом бою он должен доказать, что готов к чемпионскому бою против Илии Топурии!

Начало главного противостояния вечера — ориентировочно в 00:00 мск. Посмотреть главный поединок UFC Fight Night 265 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Царукян — Хукер

Букмекеры считают явным фаворитом Царукяна. Поставить на Армана можно за 1.12, в то время как на Дэна Хукера – за 6.70. При этом на полный бой предлагают коэффициент 3.05, а на досрочное завершение — 1.35.

На то, что один из бойцов отправит соперника в нокаут, можно заключить пари за 1.90, а финиш болевым или удушающим приёмом оценили в 3.50.

Прогноз на бой Арман Царукян — Дэн Хукер (22.11.2025)

Арман Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым больше года назад. Но вмешалась травма. Это как минимум не обрадовало лигу, а, называя вещи своими именами, разозлило. Дальше было восстановление, затем Арману долго не давали бой. Потом и Махачев покинул лёгкий вес. Однако чемпион по-прежнему очень сильный — Илия Топурия.

Ну а Царукяну предстоит доказать, что он готов к титульнику. Понятно, что после такого простоя нужно выиграть – и убедительно – хотя бы один поединок. Таким поединком будет бой против Дэна Хукера. Однако если мы вспомним последнее сражение Армана против Чарльза Оливейры, то там всё было не так и безоблачно. Победа решением, и не все с таким вердиктом судей согласились. С другой стороны, у Царукяна было достаточно времени и проанализировать свои бои, и сделать работу над ошибками, и провести хороший тренировочный лагерь. Да, не будет хватать тонуса, но это дело наживное. В качествах Армана никто не сомневается.

Да и соперник ему по зубам. Дэн Хукер — неплохой боец, яркий, однако с топовыми соперниками у него не было шансов. Чаще всего всё заканчивалось в первом же раунде. При этом новозеландец разбирается с ребятами попроще. Вот, к примеру, хорошая победа в его последнем бою с Матеушем Гамротом. Поляк считался фаворитом, хоть и вышел на коротком уведомлении. Однако Хукер справился. Да и вообще прибавил в последнее время.

Чего мы ждём от этого боя? Хукер — ударник, поэтому Арману нет смысла работать с ним в стойке. Нужно действовать в своём стиле, то есть бороться. Да, у новозеландца неплохая защита от тейкдаунов. Но не настолько, чтобы справиться с Царукяном. Дэн будет стараться измотать Армана, пытаться вернуться в стойку и там найти свой шанс. Звучит как план. Однако в его реализации очень большие сомнения.

При этом есть ощущение, что бой может продлиться всю дистанцию. Царукян не из тех, кто побеждает приёмами, хоть и борется он много. Конечно, нужно выиграть как можно увереннее, однако ведь можно просто не дать сопернику ни единого шанса, чтобы у судей не было сомнений. Стоит ли рисковать излишне? Вопрос сложный, всё-таки яркая победа наверняка бы открыла дверь к чемпионскому бою. Но, опять же, помним о длительном простое. Поэтому поставим на победу Царукяна решением. Спокойно, надёжно и убедительно. Это здесь главное.

Ставка: победа Царукяна решением за 3.65.