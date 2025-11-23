«Торино» — «Комо». На что Фабрегас потратил две недели?

24 ноября в матче 12-го тура итальянской Серии А встретятся «Торино» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Торино» — «Комо» 24 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 2.32, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 3.55 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 — около 30%

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Комо»

На понедельник в Серии А оставили аж две игры. Ранняя, пожалуй, интереснее. В Турине встречаются два представителя середины турнирной таблицы. У одного на четыре очка больше, зато второй получит преимущество своего поля. Интрига тут должна быть, что видно в том числе и по котировкам букмекеров. Ведь соперники набрали ход.

«Торино» напрочь завалил старт сезона, одно время даже находился в зоне вылета. Наверное, это было ожидаемо: Марко Барони заступил на пост главного тренера летом, трудности на первых порах напрашивались. Зато дальше дело пошло. Предыдущее поражение датировано сентябрём, с тех пор шесть туров без поражений. Побед всего две, однако тут надо внимательнее вглядеться в календарь. А там среди прочих обнаружатся «Лацио», «Болонья», «Наполи» и «Ювентус». Это как минимум солидно.

Гости — экранизация фразы «я это ты, только лучше». Постепенно подтягиваются к грандам итальянского футбола, рассчитывают заскочить в еврокубки. Единственное поражение состоялось ещё в августе, когда на выезде проиграли «Болонье» (0:1). С тех пор никому не уступали, но ничьих тоже слишком уж много.

Три победы за девять предыдущих туров. В матчах с ужасающей нынче «Фиорентиной», доживавшим последние дни с Игорем Тудором «Ювентусом» и предпоследней командой Лиги «Вероной». Как ни крути, гордиться нечем. Даже интересно, как Сеск Фабрегас воспользовался международной паузой.

Представительство «Комо» в сборных относительно скромное, и почти две недели тренировочного процесса — очень солидное преимущество. С атакой у команды в последнее время не ладилось. Соперники адаптировались и подстроились, а выезжать на одном Нико Пасе нельзя. Альваро Мората совсем зачах.

Итак, что мы имеем. Очное противостояние двух команд, входящих в число самых миролюбивых в Серии А: 11 ничьих на двоих. Мало, очень мало пропускают. Гости вытащили из сетки всего шесть мячей, меньше только у «Ромы». Хозяева после жутких 0:5 во встрече с «Интером» в 1-м туре собрались, в пяти последних матчах лишь однажды пропустили больше мяча.

Добавим сюда историю очных встреч: в прошлом сезоне команды обменялись победами со счётом 1:0 на своих полях. Как ни крути, а основными вариантами тут будут классический тотал меньше 2.5 гола за 1.64 и «обе забьют — нет» за 1.82. Любителям рисковать стоит рассмотреть лобовую ничью за 3.30. Логика простая, даже примитивная: проигрывают команды редко, но и с созиданием испытывают трудности. 0:0 — более чем реальный вариант.

Ставка: обе забьют — нет за 1.82.