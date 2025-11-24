«Манчестер Сити» — «Байер». Спасибо «ПСЖ» за урок

25 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Байер» 25 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.25, что составляет приблизительно 79% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 12.5 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.80 — около 14%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Байер»

Хосеп Гвардиола чувствует себя великолепно. Глубокий кризис прошлого сезона с падением результатов и разводом с женой остался позади. Каталонец пересобрал состав, произвёл перестановки в тренерском штабе и существенно изменил модель игры. Какое-то время на адаптацию, естественно, потребовалось. Однако результат сомнений не вызывает.

К концу ноября «Манчестер Сити» набрал крейсерский ход. В чемпионате Англии исправно набирает очки, возглавляет погоню за «Арсеналом». Если лондонцы снова затрясутся и допустят несколько осечек, «горожане» будут рядом. А в Лиге чемпионов дела вообще идут выше всяких похвал. Позади четыре тура, в активе 10 очков из 12 возможных. Три победы при одной ничьей.

На выезде разошлись миром с «Монако», хотя даже там забили два мяча (2:2). В остальных случаях добивались успеха и забивали не меньше двух. 2:0 с «Наполи», 2:0 с «Вильярреалом» и 4:1 с дортмундской «Боруссией». Как видно, уровень оппозиции стабильный: грандов здесь нет, пассажиров и явных аутсайдеров — тоже.

На данный момент «Сити» располагается на чистом четвёртом месте в турнирной таблице общего этапа. Три клуба обошлись без потерь, остальные в лучшем случае набрали девять очков. Впереди визиты в Мадрид к «Реалу» и за полярный круг в Норвегию к «Будё-Глимт». Так что для попадания в топ-8 очень хорошо бы обыграть на своём поле «Байер».

Немецкий клуб стремительно уволил Эрика тен Хага, добился быстрого всплеска результатов, после чего откатился к золотой середине. На внутренней арене проиграл только «Баварии», правда, без шансов (0:3). Аутсайдеров и середняков до международной паузы щёлкал как орешки, в результате чего вернулся в гонку за второе место. С первым, похоже, всё понятно.

В Лиге чемпионов дела идут средненько. Начали с двух ничьих в матчах с далеко не самыми сильными оппонентами, получили полную авоську от «ПСЖ» (2:7), зато 5 ноября одержали важнейшую победу во встрече с «Бенфикой» (1:0). Честно говоря, абсолютно незаслуженную. Португальцы смотрелись лучше и создали заметно больше моментов. Но теперь это волнует разве что Жозе Моуринью. А у «Байера» пять очков и 21-я строчка. Вся борьба впереди.

Разумеется, хозяева – очевидные фавориты, однако линия навевает тоску. «Байер» не настолько безнадёжен, чтобы снова наполучать кучу голов. Урок от «ПСЖ» пошёл на пользу, в Португалии леверкузенцы старательно действовали вторым номером. А «горожанам» в субботу принимать «Лидс». Вроде бы ничего страшного, однако «Арсенал» почти не ошибается, так что проходных игр в АПЛ не будет. Надо брать максимум.

Вырисовывается сдержанная победа хозяев на классе. На П1 + тотал меньше 4.5 мяча дают 1.84, также стоит рассмотреть тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.83. Наученный горьким опытом «Байер» точно не полезет на рожон, а «Манчестер Сити» наверняка потребуется какое-то время, чтобы раскачаться и нащупать уязвимости.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.83.