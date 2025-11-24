«Челси» — «Барселона». Не повторяйте ошибок букмекеров

25 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Челси» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» 25 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2.95 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 24%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона»

Ох какая вывеска! Главное блюдо вторника, мимо которого трудно пройти. Что особенно приятно, речь также и о соседях по турнирной таблице. Обе команды начали общий этап Лиги чемпионов терпимо, но всё же ниже ожиданий. Явно рассчитывали на большее. Ещё одна неудача понизит шансы на попадание в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

После четырёх туров в копилке соперников по семь очков: две победы, ничья, поражение. «Челси», пожалуй, морально был готов к поражению в матче с «Баварией» (1:3), зато дальше уверенно разобрался с теми, кто попроще. «Бенфике» хватило одного мяча (1:0), в нестабильный «Аякс» влезло целых пять (5:1). Всё бы ничего, да только потом календарь подбросил визит в Азербайджан. Ничего хорошего из этого не вышло.

«Карабах» упёрся, действовал смело и забрал ничью (2:2), причём в концовке победа могла достаться любой команде. У лондонцев впереди «Аталанта», «Пафос» и «Наполи». Проблемам с попаданием в топ-24 взяться неоткуда, а вот для места в восьмёрке нужно добавлять. Пока не хватает двух очков.

У «Барселоны» расклад похожий. Более чем понятное поражение в матче с одним из сильнейших клубов мира (1:2 с «ПСЖ»), крепкие победы во встречах с «Ньюкаслом» (2:1) и «Олимпиакосом» (6:1). Тоже визит в 4-м туре к вроде бы далеко не самому сильному, но играющему клубу. Тоже потеря очков в результативном матче – 3:3 с «Брюгге».

У каталонцев оставшийся график, пожалуй, попроще: «Айнтрахт», «Славия», «Копенгаген». По крайней мере, игра с «Челси» однозначно будет главным испытанием. При взгляде на линию у букмекеров возникают две мысли. Первая: тотал меньше 3.5 гола за 1.85 — это всё же перебор.

«Барселона» любит куражиться с середняками, однако с топ-клубами действует прагматичнее. По своим меркам, разумеется. Вспоминаем: 1:2 с «ПСЖ», 1:2 с «Реалом». Добавим в прогноз немного техники чтения: соперники отнесутся друг к другу с уважением, а турнирное положение не допускает поражения.

Так что исходим из того, что игра пойдёт с оглядкой на свои ворота. Вторая мысль: давать на «Барселону» почти тройку — тоже перебор. «Челси» при Энцо Мареске, конечно, прогрессирует, однако нестабильность и тяга к красным карточкам никуда не делись. Победа каталонцев с нулевой форой за 2.24 выглядит подарком. В принципе, даже на Х2 дают нестыдные 1.70. Ну не отказываться же!

Ставка: победа «Барселоны» с нулевой форой за 2.24.