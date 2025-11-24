«Будё-Глимт» — «Ювентус». Тренировавшему «Зенит» мороз не помеха!

25 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Будё-Глимт» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ювентус» 25 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 44% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 3.15 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 — около 25%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ювентус»

Битва прямых конкурентов и соседей по турнирной таблице. Соперники находятся за пределами топ-24, положение близко к угрожающему. Для выхода в плей-офф очки нужно набирать прямо сейчас, желательно побольше. У норвежцев ситуация похуже: всего два очка за четыре тура, а впереди дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Похоже, ближайшая игра — последний реальный шанс попытаться зацепиться за плей-офф.

«Будё-Глимт» действует ярко, смело, необычно. Однако уровень исполнителей сказывается, да и игнорировать невезение точно нельзя. При должной реализации норвежцы могли бы рассчитывать на пять-шесть очков. А так — начали с ничьих в матчах со «Славией» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2), продолжили поражениями во встречах с «Галатасараем» (1:3) и «Монако» (0:1). Все соперники были по силам, однако не сложилось.

У «Ювентуса» положение чуть лучше. Туринцы проиграли только мадридскому «Реалу». На выезде со счётом 0:1. Пустячок, а приятно. Если дойдёт до подсчёта разницы мячей, может пригодиться. В активе же три результативных ничьих – каждый раз с новым счётом. 4:4 с дортмундской «Боруссией», 2:2 с «Вильярреалом» и 1:1 со «Спортингом». Соблазн заиграть 3:3 имеется, но не будем валять дурака.

После прихода Лучано Спаллетти состоялась лишь одна из этих игр. Должны были побеждать «Спортинг», однако в чужой штрафной день получился откровенно неудачный. До зоны плей-офф не хватает одного очка, а впереди у итальянцев «Пафос», «Бенфика» и «Монако». Ничего невозможного нет. Впрочем, как и права на ошибку.

Календарь у туринцев приятный. В субботу прогрелись после международной паузы на фоне пытающейся оттолкнуться ото дна «Фиорентины», в выходные ждёт скромный «Кальяри». Все силы — на Лигу чемпионов! «Будё-Глимт» использует высокий темп и мелкие передачи, зато никогда не играет в низком блоке. В теории это удобный оппонент: играет сам и даёт играть другим.

А значит, мотивированный «Ювентус» должен реализовать разницу в классе. Северными широтами Спаллетти после работы в «Зените» не напугать, плюс норвежцы пропустили меньше двух мячей только в матче с «Монако». Напрашивается ИТБ 1.5 гола «Ювентуса» за 1.84. Альтернативы — ИТБ 2 голов туринцев за 2.75 или их гол в первом тайме за 1.77.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Ювентуса» за 1.84.