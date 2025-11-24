Оптимистичный «МЮ» и скучный Сеск Фабрегас: экспресс на футбол

Клубный футбол вернулся! На неделе нас ждёт Лига чемпионов, однако сначала надо завершить программу уикенда. В этот понедельник, 24 ноября, в АПЛ пройдёт матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», а в Серии А достойна внимания встреча «Торино» — «Комо». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

Говорить о возвращении того самого «Манчестер Юнайтед» рано. Однако поводов для оптимизма становится всё больше, и не замечать их всё тяжелее. Отсутствие еврокубков — удар по статусу. И в то же время — колоссальная фора для интенсивного английского футбола с высочайшими скоростями. Шутка ли — у «МЮ» пять туров без поражений в чемпионате Англии. Когда такое было? Даже на лёгкий календарь не свалишь.

Впереди «Эвертон». Формально ливерпульцы располагаются аж на 13-й строчке, но плотность очень высокая. «Эвертон» — одна из самых «низовых» команд чемпионата Англии. Пропускает немного, забивает ещё реже. На выезде вообще сподобилась всего на пять голов. У «МЮ» дома четыре победы подряд в АПЛ с общей разностью 11:5. Похоже, на «Олд Траффорд» Дэвида Мойеса ничего хорошего не ждёт. Видимо, традиция.

На П1 дают неплохой коэффициент 1.82, хотя мы предлагаем рискнуть.Подопечные Рубена Аморима лучше всех в лиге проводят первые таймы — аж 22 очка за 11 туров. После перерыва сил из-за активного прессинга и не лучшей скамейки не хватает, часто следуют просадка и потеря очков. Зато стартовые отрезки выглядят солидно. А на П1 в первом тайме выставлен коэффициент 2.30. И это уже совсем другое дело!

Прогноз на матч «Торино» — «Комо»

В Турине встречаются два представителя середины турнирной таблицы. У одного на четыре очка больше, зато второй получит преимущество своего поля. Интрига тут должна быть, что видно в том числе и по котировкам букмекеров. Ведь соперники набрали ход.

«Торино» напрочь завалил старт сезона, одно время даже находился в зоне вылета. Зато дальше дело пошло. Предыдущее поражение датировано сентябрём, с тех пор шесть туров с очками. Гости символизируют фразу «я это ты, только лучше». Постепенно подтягиваются к грандам итальянского футбола, рассчитывают заскочить в еврокубки. Единственное поражение состоялось ещё в августе.

Итак, что мы имеем. Очное противостояние двух команд, входящих в число самых миролюбивых в Серии А: 11 ничьих на двоих. И мало, очень мало пропускают.

Экспресс на футбол 24 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Эвертоном» в первом тайме за 2.30.

Ставка 2: обе забьют — нет в матче «Торино» — «Комо» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.82 = 4.18.