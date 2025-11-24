Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Манчестер Юнайтед — Эвертон: прогноз и ставка на матч 24 ноября, где смотреть бесплатно, во сколько, составы, голы, счёт

Оптимистичный «МЮ» и скучный Сеск Фабрегас: экспресс на футбол
Алексей Серяков
Экспресс на футбол 24 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Прогноз и ставки на матчи АПЛ и Серии А

Клубный футбол вернулся! На неделе нас ждёт Лига чемпионов, однако сначала надо завершить программу уикенда. В этот понедельник, 24 ноября, в АПЛ пройдёт матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», а в Серии А достойна внимания встреча «Торино» — «Комо». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Говорить о возвращении того самого «Манчестер Юнайтед» рано. Однако поводов для оптимизма становится всё больше, и не замечать их всё тяжелее. Отсутствие еврокубков — удар по статусу. И в то же время — колоссальная фора для интенсивного английского футбола с высочайшими скоростями. Шутка ли — у «МЮ» пять туров без поражений в чемпионате Англии. Когда такое было? Даже на лёгкий календарь не свалишь.

Впереди «Эвертон». Формально ливерпульцы располагаются аж на 13-й строчке, но плотность очень высокая. «Эвертон» — одна из самых «низовых» команд чемпионата Англии. Пропускает немного, забивает ещё реже. На выезде вообще сподобилась всего на пять голов. У «МЮ» дома четыре победы подряд в АПЛ с общей разностью 11:5. Похоже, на «Олд Траффорд» Дэвида Мойеса ничего хорошего не ждёт. Видимо, традиция.

На П1 дают неплохой коэффициент 1.82, хотя мы предлагаем рискнуть.Подопечные Рубена Аморима лучше всех в лиге проводят первые таймы — аж 22 очка за 11 туров. После перерыва сил из-за активного прессинга и не лучшей скамейки не хватает, часто следуют просадка и потеря очков. Зато стартовые отрезки выглядят солидно. А на П1 в первом тайме выставлен коэффициент 2.30. И это уже совсем другое дело!

Прогноз на матч «Торино» — «Комо»

Италия — Серия А . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Торино
Турин
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Турине встречаются два представителя середины турнирной таблицы. У одного на четыре очка больше, зато второй получит преимущество своего поля. Интрига тут должна быть, что видно в том числе и по котировкам букмекеров. Ведь соперники набрали ход.

«Торино» напрочь завалил старт сезона, одно время даже находился в зоне вылета. Зато дальше дело пошло. Предыдущее поражение датировано сентябрём, с тех пор шесть туров с очками. Гости символизируют фразу «я это ты, только лучше». Постепенно подтягиваются к грандам итальянского футбола, рассчитывают заскочить в еврокубки. Единственное поражение состоялось ещё в августе.

Итак, что мы имеем. Очное противостояние двух команд, входящих в число самых миролюбивых в Серии А: 11 ничьих на двоих. И мало, очень мало пропускают.

Экспресс на футбол 24 ноября 2025 года

  • Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Эвертоном» в первом тайме за 2.30.
  • Ставка 2: обе забьют — нет в матче «Торино» — «Комо» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.82 = 4.18.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Вьетнамские флешбэки Мойеса
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Вьетнамские флешбэки Мойеса
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android