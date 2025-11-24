Армейское дерби ЦСКА — СКА и захромавший «Локомотив»: экспресс на КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 24 ноября, очередной игровой день. Выбрали два интересных матча из трёх, дали прогнозы и составили экспресс. Смотрим!

Прогноз на матч ЦСКА — СКА

Дожили! Ещё пару лет назад подобная вывеска была обречена на подпись в духе «репетиция финала Западной конференции» или хотя бы «битва двух тяжеловесов». Теперь и плей-офф со второго раунда перекрёстный, и обе команды находятся в куда более хвором состоянии. Потому остаётся лишь скромно добавить: армейское дерби, второе в нынешнем сезоне. Сейчас соперники располагаются на самой границе зоны плей-офф.

ЦСКА чуть выше, занимает восьмое место. Зато по потерянным очкам преимущество у СКА. На стороне ЦСКА родные трибуны, зато у СКА было больше времени на восстановление и подготовку. В то же время стоит учитывать откровенно паршивую продуктивность подопечных Игоря Ларионова за пределами своей площадки. В 11 выездных матчах набрано 10 очков и заброшено всего 24 шайбы.

Вот от этого, пожалуй, и оттолкнёмся. На ИТМ 2 голов СКА выставлен коэффициент 2.10, а ЦСКА в четырёх предыдущих домашних матчах пропустил всего трижды. Причём среди соперников были не только хилые «Амур» с «Сибирью», но и «Торпедо» с «Северсталью». Перед своими воротами после ухода Спенсера Мартина порядка стало больше. Победит ли ЦСКА в основное время — вопрос. Однако много вряд ли пропустит.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сибирь»

Расклад, судя по статусу, очевиден. Ярославцы — лидеры на Западе (41 очко после 30 игр), новосибирцы — на дне Востока. Однако контекст не совсем по учебнику. «Сибирь» ожила после смены наставника, добыла две победы подряд — с московским «Динамо» (4:3 Б) и «Сочи» (2:1). Так что едет в Ярославль с положительными эмоциями.

У «Локомотива» свежая ложка дёгтя — домашние 4:6 от «Амура». Из-за этого команда упустила единоличное первое место, хотя в целом держит планку. Наверняка будет сделан акцент на дисциплину в обороне и перезагрузку спецбригад.

Заиграть успех «Сибири» в лоб не даёт статистика очных встреч. Восемь побед подряд в исполнении «Локомотива». Зато можно попробовать подловить букмекеров, который дают уж слишком смелые 1.30 на победу железнодорожников в основное время. Три из пять предыдущих междусобойчиков завершились за пределами трёх периодов. Так что Ф2 (+2) за 2.02 — просто подарок.

Экспресс на матчи КХЛ 24 ноября 2025 года

Ставка 1: ИТМ 2 голов СКА в матче с ЦСКА за 2.10.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.02 = 4.24.