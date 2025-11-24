«Наполи» — «Карабах». Здесь вам не Азербайджан

25 ноября в Неаполе на «Диего Армандо Марадона» «Наполи» примет «Карабах». Стартовый свисток — в 22:00 мск. Для команды Антонио Конте это ключевой матч общего этапа Лиги чемпионов: после слабого старта нужно догонять конкурентов. В то же время азербайджанцы неожиданно для всех претендуют на топ-8, находясь от неё в двух очках.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Карабах» 25 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.30, в то время как победа «Карабаха» оценивается в 9.50. Ничья идёт за 5.75.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Карабах» (25.11.2025)

У «Наполи» странный сезон. В Серии А команда Конте вернулась в борьбу за первое место с «Интером», уверенно разобравшись дома с «Аталантой» (3:1). Однако в Лиге чемпионов после четырёх туров у неё всего четыре очка. А как вам всего два забитых мяча за два последних матча при шести пропущенных?

Матч с бергамасками стал для неаполитанцев важной развилкой. Конте перешёл на схему 3-4-2-1, подтянул вингеров ближе к Расмусу Хойлунду. Сразу выстрелил Давид Нерес — дубль, а Ноа Ланг оформил третий. Команда сыграла агрессивно, с высоким прессингом и приличным темпом почти весь матч.

При этом кадровая ситуация далека от идеальной. В лазарете по-прежнему Кевин Де Брёйне, Андре Замбо Ангисса, Билли Гилмор, Алекс Мерет и Ромелу Лукаку. Именно это и заставило Конте перекраивать структуру. Центр поля держится на Станиславе Лoботке и Скотте Мактоминее, а Элифу Элмасу приходится играть в не совсем свой футбол.

На этом фоне «Карабах» приезжает в Неаполь в статусе одной из главных сенсаций турнира. Команда Гурбана Гурбанова уже набрала семь очков, обыграв «Бенфику» и «Копенгаген», а дома устроив феерические 2:2 с почти основным составом «Челси». Сейчас идёт в плотной группе лидеров общего этапа.

У азербайджанцев давно выстроенный стиль: компактные 4-2-3-1, высокий темп и быстрый выход из обороны через техничных атакующих игроков вроде Леандру Андраде. В чемпионате Азербайджана команда набрала отличный ход, регулярно забивает по два мяча и редко допускает вал голевых моментов у своих ворот. Ообенно на дистанции последних недель.

Главная потеря гостей — травма Кади Боржеса. Бразильский плеймейкер сломал малую берцовую кость в матче с «Челси» и выбыл на 8-10 недель. Без него «Карабах» теряет часть креатива между линиями, становится более прямолинейным и зависит от индивидуальной вспышки Андраде или рывков других форвардов в свободное пространство.

Тактически картинка читается довольно ясно. «Наполи» будет много владеть мячом, нагружать фланги через активных вингеров и подключения латералей, а «Карабах» попытается поймать хозяев на ошибках при позиционном нападении. При этом у Конте сейчас нет ресурсов играть в безумные качели — слишком обескровленный состав в центре поля, поэтому акцент должен сместиться в сторону контроля и дисциплины.

Есть ещё календарный нюанс. Через несколько дней у «Наполи» выезд к «Роме», и Конте вряд ли станет нагружать свою команду ради крупной победы здесь, если игра быстро уйдёт под его контроль. Логичный сценарий — ранний высокий прессинг, попытка забить до перерыва, а дальше — аккуратное управление темпом без лишнего риска, даже если счёт будет всего 1:0 или 2:0.

С другой стороны, «Карабах» вряд ли раскроется и побежит вперёд даже при 0:1 — турнирное положение позволяет ценить любое очко. Да и Неаполь далеко не Баку. Это ограничивает вероятность разгона счёта до заоблачных цифр: пресловутый разгром 5:0 здесь куда менее вероятный сценарий, чем спокойные 2:0 в пользу хозяев. Алгоритмы букмекеров склоняются к высокому тоталу. Этим и воспользуемся.

Ставка: тотал меньше 3 голов в матче «Наполи» – «Карабах» за 1.90