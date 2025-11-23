Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?

После международной паузы в дело возвращается клубный футбол. В этот уикенд очередные туры в национальных чемпионатах, а на следующей неделе возобновятся еврокубки. В Лиге чемпионов позади четыре тура общего этапа — команды на середине пути. Кто же выиграет эту часть турнира? Букмекеры не могут дать однозначный ответ, но выделяют двух явных претендентов.

Фаворитов два

После четырёх туров максимум очков у трёх команд. Но аналитики выделяют двух явных претендентов — это «Арсенал» и «Бавария». На любую из этих команд можно поставить за 2.90.

Микель Артета строил, строил и, кажется, наконец построил. Команда лидирует в АПЛ, очень мало пропускает и выглядит очень солидно. Правда, на два фронта играть сложно, а календарь в Лиге чемпионов… Нет, ну есть матчи с «Кайратом» и «Брюгге», но остальные игры — это лобовые стыки с другими лидерами — дома с «Баварией» и на выезде с «Интером». Так что говорить о победе на общем этапе сложно.

У «Баварии», с одной стороны, выезд в гости в Лондон, с другой — на внутренней арене чемпионский титул практически в кармане. Вряд ли команда Венсана Компани настолько развалится, что упустит первое место в Бундеслиге. Так что широкие возможности для ротации есть. Календарь в Лиге чемпионов тоже полегче — кроме очной встречи с «канонирами», у баварцев «Спортинг» и «Юнион» дома, а также ПСВ в гостях. Так что если не проиграть в Англии, шансы будут, пожалуй, повыше арсенальских. Ещё один важный момент — победная серия мюнхенцев прервалась – и, наверное, очень вовремя! О ней перестали говорить, давление с команды спало.

А что же «Интер»?

Миланцы тоже набрали максимальные 12 очков, но на их победу предлагают только 7.30. Почему так?

Кадры решают всё, а у Кристиана Киву обойма куда скромнее, чем у конкурентов. В Серии А плотная заруба за лидерство, расслабляться нельзя, никакого задела нет. А в Лиге чемпионов календарь очень сложный — выезд к «Атлетико», домашние «Арсенал» и «Ливерпуль» и не самый приятный матч в Дортмунде. В общем, о победе на общем этапе здесь думать действительно вряд ли стоит. В восьмёрке бы остаться!

Кто ещё в гонке

«Манчестер Сити». Команда ближе всех к тройке лидеров, у «горожан» 10 очков. Коэффициент на победу — 6.10. Правда, в календаре всё не так просто, точнее, в его выездной части. Тут путешествия в Мадрид к «Реалу» и за полярный круг к «Будё-Глимт». С домашними матчами проще — «Байер» и «Галатасарай».

«ПСЖ». У парижан девять очков при поражении от «Баварии». В Лиге 1 пока не всё решено (а мы же привыкли, что уже осенью конкурентов нет). Календарь средней паршивости — «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» дома, «Атлетик» и «Спортинг» на выезде. Удивимся, если наберут 12 из 12? Нет. Удивимся, если где-то оступятся? Тоже нет. А в топ-8 наверняка будут.

«Ливерпуль». Команда Арне Слота в кризисе, её триумф оценивают в 11.50. Шесть поражений в последних семи матчах. Но те же девять очков. Однако календарь очень даже неплохой: «Интер» и «Марсель» – на выезде, ПСВ и «Карабах» – дома. Всё относительно, конечно, но в сравнении с теми же миланцами – отличное расписание!

«Реал». Тоже девять очков, однако коэффициент — 13.00. Есть домашний матч с «Манчестер Сити». В остальном всё не так страшно. «Монако» – дома, «Олимпиакос» и «Бенфика» – в гостях. Другой вопрос, что за первое место нужно и на внутренней арене бороться, а здесь достаточно быть в восьмёрке. Ну и посмотрим, как Хаби Алонсо справится с недовольством звёзд.

Шансы остальных команд значительно ниже. Да, по девять очков набрали «Ньюкасл» (130.00) и «Галатасарай» (60.00), но в их крестовый поход во второй части общего этапа не верится. Остальные же отстают более чем на три очка — такое на дистанции в четыре тура при такой плотности отыграть почти нереально. Впрочем, это футбол, в нём всё может быть, так что посмотрим!