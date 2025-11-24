«Марсель» — «Ньюкасл». Кое-что интересненькое в Лиге чемпионов

25 ноября на «Оранж Велодром» «Марсель» примет «Ньюкасл» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Французы с тремя очками болтаются на дне, а англичане с девятью очками уверенно держатся в зоне плей-офф. У команды Роберто Де Дзерби в этой встрече нет права на ошибку.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Марсель» – «Ньюкасл» 25 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Марселя» оценивается в 2.80. Ничья идёт за 3.30.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ньюкасл» (25.11.2025)

В Европе «Марсель» пока не похож на одного из лидеров Лиги 1. Одна победа в четырёх турах, три поражения. Раз за разом – обидные качели: достойный матч на «Бернабеу» с «Реалом» (1:2), но домашний провал с «Аталантой». Команда Де Дзерби много атакует, однако платит за смелый футбол пространством за спинами защитников.

Зато во внутреннем чемпионате марсельцы сейчас в космосе. Разгром «Ниццы» (5:1) вынес их практически на вершину Лиги 1, отставание от «ПСЖ» всего два очка. А Мэйсон Гринвуд оформил дубль и уже набрал двузначное число голов в этом сезоне. Пьер-Эмерик Обамеянг снял наконец-то свою голевую блокаду, а Игор Пайшао поставил точку. Перед «Ньюкаслом» атака «Марселя» выглядит очень «горячо».

При этом оборона остаётся уязвимым местом. Найеф Агер до начала декабря – в лазарете, туда же отправился и Факундо Медина. На флангах травмированы защитники, и Де Дзерби приходится изобретать связки в центре и по краям. «Марсель» почти в каждом серьёзном матче даёт сопернику создавать моменты – и «Ньюкасл» точно скромничать не будет.

Британцы в Лиге чемпионов идут очень по-взрослому: три победы в четырёх турах, разность мячей 9:2 и серия из трёх сухих матчей после стартового поражения от «Барселоны». Команда Эдди Хау умеет душить соперника без мяча и ждать свой момент. Вспомним хотя бы 4:0 на выезде с «Юнионом» и уверенные домашние победы во встречах с «Бенфикой» и «Атлетиком».

При этом в АПЛ всё куда менее безоблачно: до вчерашнего тура «Ньюкасл» обитал рядом с зоной вылета, проиграв подряд «Вест Хэму» и «Брентфорду». Лишь домашняя победа в матче с «Манчестер Сити» (2:1) с дублем Харви Барнса вернула настроение и немного сняла давление с Хау. Вопрос – хватит ли команде эмоций и свежести на выезд во Францию после такой битвы.

По составу у гостей тоже не всё идеально: под вопросом участие Энтони Гордона, продолжает восстанавливаться Йоан Висса, но костяк в лице Ника Поупа, Сандро Тонали и Бруно Гимарайнса в строю. При живой атакующей группе и проблемной обороне «Марселя» шансов на гол у «Ньюкасла» более чем достаточно.

В итоге получаем столкновение двух атакующих концепций. «Марсель» дома прятаться не станет – Де Дзерби доведёт план с высоким прессингом до конца, рассчитывая на форму Гринвуда и Обамеянга. «Ньюкасл» любит находить пространство за спиной таких смелых соперников и набрал ход после победы во встрече с многократным чемпионом Англии. Лезть в исход при такой разбалансировке обороны нет смысла – куда логичнее ждать обмена голами.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Марсель» – «Ньюкасл» за 2.05.