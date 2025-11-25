Скидки
Челси — Барселона: прогноз и ставка на матч 25 ноября, смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт, прямой эфир

Лучшие матчи Лиги чемпионов: недооценённая «Барса» и переоценённый «Сити»
Алексей Серяков
Экспресс на главные матчи ЛЧ 25 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Прогнозы на главные матчи 25 ноября 2025 года.

Дождались! Сегодня, 25 ноября, пройдут первые матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Экватор турнира пройден. Делаем прогнозы и собираем экспресс на главные игры, которые пройдут в этот вторник.

Прогноз на матч «Челси» — «Барселона»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ох какая вывеска! Главное блюдо вторника, мимо которого трудно пройти. Что особенно приятно, речь также и о соседях по турнирной таблице. Обе команды начали общий этап Лиги чемпионов терпимо, но всё же ниже ожиданий. Явно рассчитывали на большее. Ещё одна неудача понизит шансы на попадание в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

Первая мысль — голов здесь очень много не будет. «Барселона» любит куражиться с середняками, однако с топ-клубами действует прагматичнее. По своим меркам, разумеется. Вспоминаем: 1:2 с «ПСЖ», 1:2 с «Реалом». Добавим в прогноз немного техники чтения: соперники отнесутся друг к другу с уважением, а турнирное положение не допускает поражения.

Так что исходим из того, что игра пойдёт с оглядкой на свои ворота. Вторая мысль: давать на «Барселону» почти тройку коэффициент — перебор. «Челси» при Энцо Мареске, конечно, прогрессирует, но нестабильность и тяга к красным карточкам никуда не делись. Победа каталонцев с нулевой форой за 2.24 выглядит подарком.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Байер»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хосеп Гвардиола чувствует себя великолепно. Глубокий кризис прошлого сезона с падением результатов и разводом с женой остался позади. Каталонец пересобрал состав, произвёл перестановки в тренерском штабе и существенно изменил модель игры. Какое-то время на адаптацию, естественно, потребовалось. Однако результат сомнений не вызывает.

Разумеется, хозяева – очевидные фавориты, но линия навевает тоску. «Байер» не настолько безнадёжен, чтобы снова наполучать кучу голов. Урок от «ПСЖ» (2:7) пошёл на пользу, в Португалии леверкузенцы старательно действовали вторым номером. А «горожанам» в субботу принимать «Лидс». Вроде бы ничего страшного, однако «Арсенал» почти не ошибается, так что проходных игр в АПЛ не будет. Надо брать максимум.

Вырисовывается сдержанная победа хозяев на классе. На П1 + тотал меньше 4.5 мяча дают 1.84, также стоит рассмотреть тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.83. Наученный горьким опытом «Байер» точно не полезет на рожон, а «Манчестер Сити» наверняка потребуется какое-то время, чтобы раскачаться и нащупать уязвимости.

Экспресс на главные матчи ЛЧ 25 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Челси» с нулевой форой за 2.24.

Ставка 2: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме матча «Манчестер Сити» — «Байер» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.24 х 1.83 = 4.09.

Комментарии
