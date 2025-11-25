Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 7.10 на матчи 25 ноября 2025 года

Программа уикенда завершена, но на отдых времени нет. Сегодня, 25 ноября, всё внимание на еврокубковую арену. Выбрали некоторые матчи 5-го тура Лиги чемпионов, сделали прогнозы и составили единый экспресс. Смотрим!

Прогноз на матч «Наполи» – «Карабах»

Тактически картинка читается довольно ясно. «Наполи» будет много владеть мячом, нагружать фланги через активных вингеров и подключения латералей, а «Карабах» попытается поймать хозяев на ошибках при позиционном нападении. При этом у Конте сейчас нет ресурсов играть в безумные качели — слишком обескровленный состав в центре поля, поэтому акцент должен сместиться в сторону контроля и дисциплины.

Есть ещё календарный нюанс. Через несколько дней у «Наполи» выезд к «Роме», и Конте вряд ли станет нагружать свою команду ради крупной победы здесь, если игра быстро уйдёт под его контроль. Логичный сценарий — ранний высокий прессинг, попытка забить до перерыва, а дальше — аккуратное управление темпом без лишнего риска, даже если счёт будет всего 1:0 или 2:0.

С другой стороны, «Карабах» вряд ли раскроется и побежит вперёд даже при 0:1 — турнирное положение позволяет ценить любое очко. Да и Неаполь далеко не Баку. Это ограничивает вероятность разгона счёта до заоблачных цифр: пресловутый разгром 5:0 здесь куда менее вероятный сценарий, чем спокойные 2:0 в пользу хозяев. Алгоритмы букмекеров склоняются к высокому тоталу. Этим и воспользуемся.

Прогноз на матч «Марсель» — «Ньюкасл»

В Европе «Марсель» пока не похож на одного из лидеров Лиги 1. Одна победа в четырёх турах, три поражения. Раз за разом – обидные качели: достойный матч на «Бернабеу» с «Реалом» (1:2), но домашний провал с «Аталантой». Команда Де Дзерби много атакует, однако платит за смелый футбол пространством за спинами защитников. Почти в каждом серьёзном матче она даёт сопернику создавать моменты.

И «Ньюкасл» точно скромничать не будет.

Британцы в Лиге чемпионов идут очень по-взрослому: три победы в четырёх турах, разность мячей 9:2 и серия из трёх сухих матчей после стартового поражения от «Барселоны». Команда Эдди Хау умеет душить соперника без мяча и ждать свой момент. Вспомним хотя бы 4:0 на выезде с «Юнионом» и уверенные домашние победы во встречах с «Бенфикой» и «Атлетиком».

В итоге получаем столкновение двух атакующих концепций. «Марсель» дома прятаться не станет – Де Дзерби доведёт план с высоким прессингом до конца, рассчитывая на форму Гринвуда и Обамеянга. «Ньюкасл» любит находить пространство за спиной таких смелых соперников и набрал ход после победы во встрече с многократным чемпионом Англии. Лезть в исход при такой разбалансировке обороны нет смысла – куда логичнее ждать обмена голами.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Ювентус»

Битва прямых конкурентов и соседей по турнирной таблице. Соперники находятся за пределами топ-24, положение близко к угрожающему. Для выхода в плей-офф очки нужно набирать прямо сейчас, желательно побольше. У норвежцев ситуация похуже: всего два очка за четыре тура, а впереди дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Похоже, ближайшая игра — последний реальный шанс попытаться зацепиться за плей-офф.

«Будё-Глимт» действует ярко, смело, необычно. Однако уровень исполнителей сказывается, да и игнорировать невезение точно нельзя. При должной реализации норвежцы могли бы рассчитывать на пять-шесть очков. У «Ювентуса» положение чуть лучше. Туринцы проиграли только мадридскому «Реалу». На выезде со счётом 0:1. Пустячок, а приятно. Если дойдёт до подсчёта разницы мячей, может пригодиться.

«Будё-Глимт» использует высокий темп и мелкие передачи, зато никогда не играет в низком блоке. В теории это удобный оппонент: играет сам и даёт играть другим.

А значит, мотивированный «Ювентус» должен реализовать разницу в классе. Северными широтами Спаллетти после работы в «Зените» не напугать, плюс норвежцы пропустили меньше двух мячей только в матче с «Монако». Напрашивается ИТБ 1.5 гола «Ювентуса».

Экспресс на Лигу чемпионов 25 ноября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 3 голов в матче «Наполи» – «Карабах» за 1.90.

Ставка 2: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Марсель» – «Ньюкасл» за 2.05.

Ставка 3: ИТБ 1.5 гола «Ювентуса» в матче с «Будё-Глимт» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.05 х 1.84 = 7.10.