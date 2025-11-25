Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Наполи — Карабах: прогноз на матч 25 ноября, где смотреть бесплатно, какой канал, прямой эфир, составы, ставки на спорт, ЛЧ

Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 7.10 на матчи 25 ноября 2025 года
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на Лигу чемпионов 25 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Прогнозы и ставки на матчи главного еврокубка.

Программа уикенда завершена, но на отдых времени нет. Сегодня, 25 ноября, всё внимание на еврокубковую арену. Выбрали некоторые матчи 5-го тура Лиги чемпионов, сделали прогнозы и составили единый экспресс. Смотрим!

Прогноз на матч «Наполи» – «Карабах»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тактически картинка читается довольно ясно. «Наполи» будет много владеть мячом, нагружать фланги через активных вингеров и подключения латералей, а «Карабах» попытается поймать хозяев на ошибках при позиционном нападении. При этом у Конте сейчас нет ресурсов играть в безумные качели — слишком обескровленный состав в центре поля, поэтому акцент должен сместиться в сторону контроля и дисциплины.

Есть ещё календарный нюанс. Через несколько дней у «Наполи» выезд к «Роме», и Конте вряд ли станет нагружать свою команду ради крупной победы здесь, если игра быстро уйдёт под его контроль. Логичный сценарий — ранний высокий прессинг, попытка забить до перерыва, а дальше — аккуратное управление темпом без лишнего риска, даже если счёт будет всего 1:0 или 2:0.

С другой стороны, «Карабах» вряд ли раскроется и побежит вперёд даже при 0:1 — турнирное положение позволяет ценить любое очко. Да и Неаполь далеко не Баку. Это ограничивает вероятность разгона счёта до заоблачных цифр: пресловутый разгром 5:0 здесь куда менее вероятный сценарий, чем спокойные 2:0 в пользу хозяев. Алгоритмы букмекеров склоняются к высокому тоталу. Этим и воспользуемся.

Прогноз на матч «Марсель» — «Ньюкасл»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Европе «Марсель» пока не похож на одного из лидеров Лиги 1. Одна победа в четырёх турах, три поражения. Раз за разом – обидные качели: достойный матч на «Бернабеу» с «Реалом» (1:2), но домашний провал с «Аталантой». Команда Де Дзерби много атакует, однако платит за смелый футбол пространством за спинами защитников. Почти в каждом серьёзном матче она даёт сопернику создавать моменты.

И «Ньюкасл» точно скромничать не будет.
Британцы в Лиге чемпионов идут очень по-взрослому: три победы в четырёх турах, разность мячей 9:2 и серия из трёх сухих матчей после стартового поражения от «Барселоны». Команда Эдди Хау умеет душить соперника без мяча и ждать свой момент. Вспомним хотя бы 4:0 на выезде с «Юнионом» и уверенные домашние победы во встречах с «Бенфикой» и «Атлетиком».

В итоге получаем столкновение двух атакующих концепций. «Марсель» дома прятаться не станет – Де Дзерби доведёт план с высоким прессингом до конца, рассчитывая на форму Гринвуда и Обамеянга. «Ньюкасл» любит находить пространство за спиной таких смелых соперников и набрал ход после победы во встрече с многократным чемпионом Англии. Лезть в исход при такой разбалансировке обороны нет смысла – куда логичнее ждать обмена голами.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Ювентус»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Битва прямых конкурентов и соседей по турнирной таблице. Соперники находятся за пределами топ-24, положение близко к угрожающему. Для выхода в плей-офф очки нужно набирать прямо сейчас, желательно побольше. У норвежцев ситуация похуже: всего два очка за четыре тура, а впереди дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Похоже, ближайшая игра — последний реальный шанс попытаться зацепиться за плей-офф.

«Будё-Глимт» действует ярко, смело, необычно. Однако уровень исполнителей сказывается, да и игнорировать невезение точно нельзя. При должной реализации норвежцы могли бы рассчитывать на пять-шесть очков. У «Ювентуса» положение чуть лучше. Туринцы проиграли только мадридскому «Реалу». На выезде со счётом 0:1. Пустячок, а приятно. Если дойдёт до подсчёта разницы мячей, может пригодиться.

«Будё-Глимт» использует высокий темп и мелкие передачи, зато никогда не играет в низком блоке. В теории это удобный оппонент: играет сам и даёт играть другим.

А значит, мотивированный «Ювентус» должен реализовать разницу в классе. Северными широтами Спаллетти после работы в «Зените» не напугать, плюс норвежцы пропустили меньше двух мячей только в матче с «Монако». Напрашивается ИТБ 1.5 гола «Ювентуса».

Экспресс на Лигу чемпионов 25 ноября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 3 голов в матче «Наполи» – «Карабах» за 1.90.

Ставка 2: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Марсель» – «Ньюкасл» за 2.05.

Ставка 3: ИТБ 1.5 гола «Ювентуса» в матче с «Будё-Глимт» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.05 х 1.84 = 7.10.

Материалы по теме
Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?
Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android