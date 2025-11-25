«Арсенал» — «Бавария». Битва двух лучших команд Европы

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 26 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 — около 26%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» (26.11.2025)

Главное блюдо недели. Уж простите, болельщики «Челси» и «Барселоны». Дело не только во вкусах. Самая бесстрастная (а иногда даже бездушная) вещь в футболе — турнирная таблица. А она утверждает, что в Лондоне вечером среды сойдутся две лучшие команды общего этапа Лиги чемпионов. Именно они занимают первую и вторую строчки. Как тут поспоришь? Мы и не будем.

За четыре тура только три команды обошлись без осечек. «Интер» забил 11 мячей, пропустил лишь однажды. И знаете что? Это худший показатель в трио! Потому что у лондонцев разность 11:0, а у мюнхенцев — 14:3. Победитель очной встречи сделает широченный шаг к попаданию в топ-8. А это, между прочим, прямая путёвка в 1/8 финала и возможность хоть немножко разгрузить календарь тяжелейшего сезона. Такие вещи вполне могут оказаться решающими где-нибудь в апреле, когда без повреждений и усталости не останется никого.

Букмекеры отдают заметное предпочтение хозяевам поля, что вызывает сомнения. Нет, трибуны «Эмирейтс» — полноценный фактор, вопросов нет. Однако футболистов «Баварии» такими вещами не впечатлить. Между прочим, календарь у немецкого клуба был заметно сложнее. «Пафос» (5:1) и «Брюгге» (4:0) не успели даже пикнуть, а вот разобрать крепчающий «Челси» (3:1) и одолеть в Париже действующего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (2:1) с наскока не получится.

Во Франции, напомним, полностью превзошли оппонента в первом тайме, а перед самым перерывом остались в меньшинстве. После чего вдесятером удержали победу. Мяч отдали, но не отбивались из последних сил, а прагматично шли к трём очкам. Теперь сравним уровень оппозиции: «Арсенал» на пути к 12 очкам оказался сильнее «Атлетика» (2:0), «Олимпиакоса» (2:0), «Атлетико» (4:0) и пражской «Славии» (3:0).

Второй момент. «Бавария» на внутренней арене создала внушительный задел. Строго говоря, все остальные бодаются за второе место. Для оживления чемпионской гонки потребуется что-то особенное. В субботу мюнхенцы спокойно укатали «Фрайбург». Лондонцам же выдыхать некогда: «Манчестер Сити» набрал обороты, сел на колесо и ждёт ошибки.

В воскресенье (да, на день позже) состоялось дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом», в среду — «Бавария», в грядущие выходные — визит к «Челси». Постоянно приходится держать концентрацию на максимальной отметке. Чревато сбоями и срывами. Добавим сюда неудачный опыт Микеля Артеты против главного клуба Германии: в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2024 по сумме двух матчей лондонцы уступили дорогу именно мюнхенцам (2:2, 0:1).

Защита у хозяев просто великолепная, спору нет. А как вам атака гостей? Гарри Кейн всегда знал, как найти подход к воротам «Арсенала». Брать ли победу «Баварии» с нулевой форой за 2.53 — вопрос вкуса. Нам ситуация кажется простой. Если встречаются два лучших клуба Европы на данный момент, а Х2 можно взять за 1.79, мы не проходим мимо.

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.79.