«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид. С королевским размахом

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Олимпиакос» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал» 26 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 71% вероятности. Победа «Олимпиакоса» оценивается коэффициентом 7.30 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.30 — около 17%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид (26.11.2025)

Оценивать выступление «Олимпиакоса» в чемпионате Греции традиционно легко: много побед и забитых мячей, лучшая разница, чистое первое место. Обычный день в офисе! С Лигой чемпионов гораздо сложнее. Проигрывали только грандам на чужом поле, за такое никто камень в них не бросит: 0:2 с «Арсеналом» в Лондоне и 1:6 с «Барселоной» в Испании.

В предыдущем туре на своём поле не удержали победу в матче с довольно крепким ПСВ (1:1). Открыли счёт в середине первого тайма, владели преимуществом, упустили несколько отличных моментов. Всё для того, чтобы пропустить довольно дурацкий мяч на 90+3-й минуте и остаться с одним очком. Обидно, но жить можно.

Всё бы ничего, если бы не нулевая ничья с «Пафосом» в 1-м туре. Ещё и в родных стенах. Ещё и с численным преимуществом аж с 26-й минуты! В итоге у действующего чемпиона Греции всего два очка и 31-е место в турнирной таблице. Конечно, пока ничего не потеряно: после мадридцев календарь пойдёт гораздо проще, останутся «Кайрат», «Байер» и «Аякс». Однако уже сейчас есть стойкое ощущение, что потери непременно аукнутся.

У «Реала» свои заботы. Как бы попасть в топ-8, чтобы избежать стыкового раунда и разгрузить расписание в феврале. Пока получается: три победы в четырёх турах, седьмая строчка. Три с половиной недели назад в Англии по делу уступили «Ливерпулю», зато с «Марселем» (2:1), «Кайратом» (5:0) и «Ювентусом» (1:0) обошлись без осечек. Всё в руках подопечных Хаби Алонсо.

Плотность в борьбе за попадание в топ-8 столь велика, что брезговать разницей мячей опасно. Вполне вероятно, дело дойдёт до подсчётов дополнительных показателей. На пять голов, как с «Кайратом», вряд ли приходится рассчитывать. Всё же соперник покрепче. А вот оформить победу с разницей в два-три мяча и приблизиться к выполнению задачи испанцам явно по силам.

Мы бы выбирали между победой «Реала» с форой (-1.5) за 2.10 и П2 всухую за 2.75. Разница в классе ощутима, надёжность в обороне есть, проблем с мотивацией возникнуть не должно. 2:0 или 3:0 вполне вероятны.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.10.