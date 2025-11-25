Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Олимпиакос — Реал Мадрид, прогноз на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2025, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно

«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид. С королевским размахом
Алексей Серяков
«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Испанцы сражаются за попадание в топ-8. Решающей может оказаться даже разница мячей.

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Олимпиакос» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал» 26 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 71% вероятности. Победа «Олимпиакоса» оценивается коэффициентом 7.30 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.30 — около 17%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид (26.11.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Оценивать выступление «Олимпиакоса» в чемпионате Греции традиционно легко: много побед и забитых мячей, лучшая разница, чистое первое место. Обычный день в офисе! С Лигой чемпионов гораздо сложнее. Проигрывали только грандам на чужом поле, за такое никто камень в них не бросит: 0:2 с «Арсеналом» в Лондоне и 1:6 с «Барселоной» в Испании.

В предыдущем туре на своём поле не удержали победу в матче с довольно крепким ПСВ (1:1). Открыли счёт в середине первого тайма, владели преимуществом, упустили несколько отличных моментов. Всё для того, чтобы пропустить довольно дурацкий мяч на 90+3-й минуте и остаться с одним очком. Обидно, но жить можно.

Всё бы ничего, если бы не нулевая ничья с «Пафосом» в 1-м туре. Ещё и в родных стенах. Ещё и с численным преимуществом аж с 26-й минуты! В итоге у действующего чемпиона Греции всего два очка и 31-е место в турнирной таблице. Конечно, пока ничего не потеряно: после мадридцев календарь пойдёт гораздо проще, останутся «Кайрат», «Байер» и «Аякс». Однако уже сейчас есть стойкое ощущение, что потери непременно аукнутся.

Материалы по теме
Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?
Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?

У «Реала» свои заботы. Как бы попасть в топ-8, чтобы избежать стыкового раунда и разгрузить расписание в феврале. Пока получается: три победы в четырёх турах, седьмая строчка. Три с половиной недели назад в Англии по делу уступили «Ливерпулю», зато с «Марселем» (2:1), «Кайратом» (5:0) и «Ювентусом» (1:0) обошлись без осечек. Всё в руках подопечных Хаби Алонсо.

Плотность в борьбе за попадание в топ-8 столь велика, что брезговать разницей мячей опасно. Вполне вероятно, дело дойдёт до подсчётов дополнительных показателей. На пять голов, как с «Кайратом», вряд ли приходится рассчитывать. Всё же соперник покрепче. А вот оформить победу с разницей в два-три мяча и приблизиться к выполнению задачи испанцам явно по силам.

Мы бы выбирали между победой «Реала» с форой (-1.5) за 2.10 и П2 всухую за 2.75. Разница в классе ощутима, надёжность в обороне есть, проблем с мотивацией возникнуть не должно. 2:0 или 3:0 вполне вероятны.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android