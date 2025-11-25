«Атлетико» — «Интер». Халява закончилась

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» 26 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 3.15 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 — около 27%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Интер» (26.11.2025)

Имена громкие, однако турнирное положение у соперников сильно отличается. «Атлетико» за четыре тура скопил две победы при двух поражениях. Достаточно для 17-го места, однако отставание от топ-8 составляет три очка. Если мадридцы хотят напрямую пробраться в 1/8 финала Лиги чемпионов и разгрузить расписание, в среду обязательно нужно побеждать.

Сразу сделаем скидку на сложный календарь. Подопечные Диего Симеоне проиграли двум английским топ-клубам, да ещё и в гостях. «Ливерпулю» на самом старте сезона (2:3), ещё когда мерсисайдцы не подозревали о приближении кризиса. А также лондонскому «Арсеналу» (0:4), штампующему победы одна за одной и уверенно возглавляющему таблицу чемпионата Англии. Приятного мало, но всё более чем объяснимо.

Соперников попроще быстро переломили об колено. «Айнтрахт» получил в Испании пять мячей (5:1), «Юнион» ограничился тремя (3:1). В сухом остатке две победы на своём поле с общей разностью 8:2. На внутренней арене мадридцы буксовали на старте, зато в последние пару месяцев набрали крейсерский ход. Если «Реал» с «Барселоной» продолжат в том же духе, то станут полноценными участниками чемпионской гонки.

Казалось бы, «Интер» гораздо ближе к «Ливерпулю» и «Арсеналу». Уверенно идёт в Серии А, а в Лиге чемпионов вообще входит в элитый клуб команд без единой осечки. 12 очков из 12 возможных! Впрочем, тут нужно понимать контекст. «Нерадзурри» шикарно затыкают за пояс середняков и аутсайдеров, а вот с грандами испытывают проблемы. Успели проиграть «Ювентусу» и «Наполи», с трудом переиграли «Рому». Высокое место объясняется конкуренцией: все топ-клубы либо хандрят, либо перестраиваются.

Ну а в Лиге чемпионов на миланцев свалилась халява! Нестабильный «Аякс» (2:0), «Славия» (3:0), «Юнион» (4:0) и «Кайрат» (2:1). Разумеется, их тоже ещё нужно было обыграть. Но тот же «Атлетико» с такими соперниками разбирался ничуть не менее уверенно. По всем математическим моделям календарь «Интера» считался самым простым на старте общего этапа.

Что ж, халява кончилась. В выходные сражались в миланском дерби, теперь едут в гости к заряженному «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне в последнее время пугающе эффективны в родных стенах. Да и 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024 в памяти: тогда после 0:1 в Италии «матрасники» обыграли дома «Интер» со счётом 2:1, а затем прошли дальше в серии пенальти. Победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.72 — вариант попроще, П1 за 2.37 — посмелее.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.37