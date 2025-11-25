«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Реванш за Суперкубок УЕФА? Забудьте

26 ноября в Париже «ПСЖ» примет «Тоттенхэм» на «Парк де Пренс» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 мск. Парижане идут в верхней части турнирной таблицы, лондонцы — чуть ниже, но тоже в зоне плей-офф. Однако гости при этом подходят к игре после болезненного поражения со счётом 1:4 от «Арсенала» и серии неудач в АПЛ.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 26 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.40, в то время как победа «Тоттенхэма» оценивается в 7.50. Ничья идёт за 4.70.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Тоттенхэм» (26.11.2025)

«ПСЖ» Луиса Энрике по ходу осени снова напоминает машину по раздаче нокаутов. Разгромы «Аталанты» (4:0) и «Байера» (7:2), камбэк в Барселоне (2:1) плюс свежие 3:0 над «Гавром» в Лиге 1 говорят сами за себя. В Лиге чемпионов парижане уже набрали девять очков и идут в топ-5 таблицы общего этапа, сохраняя одну из самых продуктивных атак на турнире.

«Тоттенхэм» Томаса Франка в еврокубке выглядит солиднее, чем в АПЛ. «Шпоры» набрали восемь очков в четырёх турах Лиги чемпионов, в том числе благодаря разносу «Копенгагена» (4:0). Но в чемпионате Англии висят в районе девятого места и выиграли всего один матч из последних пяти. В Париж они летят в статусе действующего победителя Лиги Европы, но всё же не топ-клуба.

Ошибка с ультраосторожным планом в дерби с «Арсеналом» обнажила главную проблему Франка: его команда пока не умеет долго жить без мяча и беспроблемно выходить из-под прессинга. Аналитики в Англии отмечают, что ТТХ весь сезон мучится со сборкой атак из глубины. И против самого агрессивного прессинга Европы (речь о «ПСЖ», кто не понял) это тревожный звонок.

При этом и «ПСЖ» не в идеальном состояни. Травмированы Ашраф Хакими и Дезире Дуэ, а Усман Дембеле только вышел из лазарета и идёт под большим вопросом. Клуб аккуратно подводит его после проблем с икрой и подколенным сухожилием. Луис Энрике уже привык выкручиваться за счёт глубины состава, но всё равно лишается двух ключевых «продвигателей» мяча на флангах.

На первый план выходит Гонсалу Рамуш – джокер прошлого сезона, который теперь стабильно решает и в старте. Он уже забивал «Тоттенхэму» в Суперкубке УЕФА, а недавно отпраздновал 100-й матч за клуб победным голом в концовке встречи с «Ниццей». В таком формате матча, с ожидаемым территориальным перевесом хозяев, именно он главный кандидат на роль палача для обороны гостей.

У «Тоттенхэма» кадровый удар ещё серьёзнее. Долгосрочно выбыл Джеймс Мэддисон, нет Деяна Кулушевски, хватает потерь в середине поля и атаке. Плюс дисквалифицирован Бреннан Джонсон. Франку приходится строить игру вокруг Ришарлисона и Мохаммеда Кудуса, а без привычного объёма творчества в полузащите команде тяжело регулярно выходить в контратаки, на которых вообще-то держалась весенняя победа в Лиге Европы.

Есть ещё и психологический фон. Летом эти команды уже играли за Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» вёл 2:0 и всё равно упустил трофей, пропустив в концовке и проиграв в серии пенальти. Для парижан это подтверждение превосходства: даже при неудачном сценарии они способны дожать. Для гостей – неприятное напоминание, что сдерживать давление соперника на протяжении 90 минут пока не получается.

Суммируем. «ПСЖ» дома стабилен, идёт по турниру с запасом прочности и даже без Хакими, Дембеле и Дуэ сохраняет огромный атакующий потенциал. «Тоттенхэм» силён отрезками, однако в текущем кадровом состоянии и после тяжёлого дерби вряд ли выдержит высокий темп на протяжении всей игры. Лондонцы могут поймать свой момент, но чаще подобные сценарии ведут к победе хозяев в верховом матче.

Ставка: победа «ПСЖ» над «Тоттенхэмом» + тотал больше 2.5 гола за коэффициент 1.87.