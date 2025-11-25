«Ливерпуль» — ПСВ. Встретились как-то два нидерландца

Слоту после двух матчей по 0:3 надо срочно забивать. Бошу отдельное приглашение не требуется.

26 ноября «Ливерпуль» принимает ПСВ на «Энфилде» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 мск. У хозяев девять очков и пограничное место на рубеже двух зон плей-офф, а они борются за прямой выход в 1/8 финала. У гостей же пять очков и 17-я строчка, задача – закрепиться в зоне стыков.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСВ 26 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.30, в то время как победа ПСВ оценивается в 9.00. Ничья и разделение очков поровну идёт за 6.00.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСВ (26.11.2025)

У «Ливерпуля» прямо сейчас серьёзный шторм в АПЛ: разгромы 0:3 от «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» подряд, шесть поражений в семи турах и падение на 11-е место. Капитан Вирджил ван Дейк открыто говорит о плохой атмосфере, а вокруг Арне Слота уже обсуждают тему отставки.

При этом в Лиге чемпионов картинка совсем другая. «Красные» разгромили «Айнтрахт» (5:1) и дома обыграли мадридский «Реал» (1:0), набрав девять очков при разности мячей 9:4. Европейские вечера на «Энфилде» по-прежнему включают команду, даже когда в чемпионате Англии всё валится из рук.

Состав «Ливерпуля» при этом далёк от идеала. Конор Брэдли выбыл почти на три недели, у Флориана Вирца мышечная травма, под вопросом участие Жереми Фримпонга – оба правых защитника вне строя. Слоту приходится латать фланг полузащитниками, а свежести и так не хватает.

В атаке тоже не всё гладко. Мохамед Салах после разгрома от «Ноттингема» подвергается жёсткой критике, его игру в обороне разбирают Каррагер и Руни, но именно египтянин остаётся главным источником голов. Коди Гакпо набирает форму и наверняка будет мотивирован во встрече с бывшим клубом.

ПСВ под руководством Петера Боша подходит в намного лучшем настроении. Команда выиграла 11 из 13 матчей в Эредивизии и уверенно лидирует в чемпионате, а в Лиге чемпионов после стартового провала постепенно разогналась: 6:2 с «Наполи» и боевая ничья 1:1 с «Олимпиакосом» подняли клуб на 17-е место. Риски есть, однако борьба только началась.

Есть и серьёзная потеря: Рубен ван Боммел, один из лидеров атаки в начале сезона, порвал крестообразные и выбыл до конца года. Но Исмаэль Сайбари, Деннис Ман и Рикардо Пепи неплохо распределили его нагрузку. ПСВ остаётся вертикальной, смелой и очень результативной командой, особенно при игре на контратаках.

На бумаге у «Ливерпуля» серьёзный перевес по классу состава, плюс фактор «Энфилда» никуда не делся. Однако с травмированным правым флангом и шаткой психологией ждать сухой победы от хозяев рискованно. Открытый стиль Боша и форма нидерландцев в атаке почти гарантируют моменты у ворот вернувшегося после травмы Алисона.

Скорее всего, нас ждут обмен голами и высокий тотал: текущая версия «Ливерпуля» слишком уязвима без мяча, а ПСВ слишком смел, чтобы закрываться даже на выезде. При этом энфилдский прессинг и индивидуальный класс Салаха, особенно после критики, могут дотащить мерсисайдцев до победы. Альтернатива — вкусно выглядящая Ф2 (+1.5) за 2.02.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Ливерпуль» – ПСВ за 1.88.