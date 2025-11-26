Лига чемпионов: мегаэкспресс (коэффициент 31.3) на матчи 26 ноября 2025 года

Сегодня, 26 ноября, пройдут некоторые матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Выбрали самые интересные из них и составили большой единый экспресс. Всё самое вкусное — здесь!

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

«ПСЖ» Луиса Энрике по ходу осени снова напоминает машину по раздаче нокаутов. Разгромы «Аталанты» (4:0) и «Байера» (7:2), камбэк в Барселоне (2:1) плюс свежие 3:0 в матче с «Гавром» в Лиге 1 говорят сами за себя. В Лиге чемпионов парижане уже набрали девять очков и идут в топ-5 общего этапа, сохраняя одну из самых продуктивных атак на турнире.

«Тоттенхэм» Томаса Франка в еврокубках выглядит солиднее, чем в АПЛ. «Шпоры» набрали восемь очков в четырёх турах Лиги чемпионов, в том числе благодаря разносу «Копенгагена» (4:0). Однако в чемпионате Англии висят в районе девятого места и выиграли всего один матч из последних пяти. В Париж они летят в статусе действующего победителя Лиги Европы, но всё же не топ-клуба.

«ПСЖ» дома стабилен, идёт по турниру с запасом прочности и даже без Хакими, Дембеле и Дуэ сохраняет огромный атакующий потенциал. «Тоттенхэм» силён отрезками, однако в текущем плачевном кадровом состоянии и после тяжёлого дерби с «Арсеналом» (1:4) вряд ли выдержит высокий темп на протяжении всей игры. Лондонцы могут поймать свой момент, но чаще подобные сценарии ведут к победе хозяев в верховом матче.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – ПСВ

У «Ливерпуля» прямо сейчас серьёзный шторм в АПЛ: разгромы 0:3 в матчах с «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» подряд, шесть поражений в семи турах и падение на 12-е место. Капитан Вирджил ван Дейк открыто говорит о плохой атмосфере, а вокруг Арне Слота уже обсуждают тему отставки. При этом в Лиге чемпионов картинка совсем другая. «Красные» разгромили «Айнтрахт» (5:1) и дома обыграли мадридский «Реал» (1:0), набрав девять очков при разности мячей 9:4.

ПСВ под руководством Петера Боша подходит в намного лучшем настроении. Команда выиграла 11 из 13 матчей в Эредивизии и уверенно лидирует, а в Лиге чемпионов после стартового провала постепенно разогналась: 6:2 с «Наполи» и боевая ничья 1:1 с «Олимпиакосом» подняли эйндховенцев на 17-е место. Риски есть, но борьба только началась. ПСВ остаётся вертикальной, смелой и очень результативной командой, особенно при игре на контратаках.

На бумаге у «Ливерпуля» серьёзный перевес в классе, плюс фактор «Энфилда» никуда не делся. Однако с провисающим из-за травм правым флангом и шаткой психологией ждать сухой победы от хозяев рискованно. Открытый стиль Боша и форма нидерландцев в атаке почти гарантируют моменты у ворот вернувшегося после травмы Алисона. Скорее всего, нас ждёт обмен голами и высокий тотал.

Прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Интер»

Имена громкие, однако турнирное положение у соперников сильно различается. «Атлетико» за четыре тура скопил две победы при двух поражениях. Достаточно для 17-го места, однако отставание от топ-8 составляет три очка. Сразу сделаем скидку на сложный календарь. Подопечные Диего Симеоне проиграли двум английским топ-клубам, да ещё и в гостях. «Ливерпулю» на самом старте сезона (2:3), а также лондонскому «Арсеналу» (0:4).

Казалось бы, «Интер» гораздо ближе к «Баварии» и «Арсеналу». Уверенно идёт в Серии А, а в Лиге чемпионов вообще входит в элитный клуб команд без единой осечки. 12 очков из 12 возможных! Впрочем, тут нужно понимать контекст. «Нерадзурри» шикарно затыкают за пояс середняков и аутсайдеров, а вот с грандами испытывают проблемы. Высокое место объясняется конкуренцией: все топ-клубы либо хандрят, либо перестраиваются.

Что ж, халява закончилась. В выходные сражались в миланском дерби, теперь едут в гости к заряженному «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне в последнее время пугающе эффективны в родных стенах. Да и 1/8 финала Лиги чемпионов — 2023/2024 в памяти: тогда после 0:1 в Италии «матрасники» обыграли дома «Интер» со счётом 2:1, а затем прошли дальше в серии пенальти. Победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.72 — вариант попроще, П1 за 2.37 — посмелее.

Прогноз на матч «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид

Оценивать выступление «Олимпиакоса» в чемпионате Греции традиционно легко: много побед и забитых мячей, лучшая разница, чистое первое место. Обычный день в офисе! С Лигой чемпионов гораздо сложнее. Проигрывали только грандам на чужом поле, за такое никто камень в них не бросит: 0:2 с «Арсеналом» в Лондоне и 1:6 с «Барселоной» в Испании. Всё бы ничего, если бы не нулевая ничья с «Пафосом» в 1-м туре. Ещё и в родных стенах. Ещё и с численным преимуществом аж с 26-й минуты!

У «Реала» свои заботы. Как бы попасть в топ-8, чтобы избежать стыкового раунда и разгрузить расписание в феврале. Пока получается: три победы в четырёх турах, седьмая строчка. Три с половиной недели назад в Англии по делу уступили «Ливерпулю», зато с «Марселем» (2:1), «Кайратом» (5:0) и «Ювентусом» (1:0) обошлись без осечек. Всё в руках подопечных Хаби Алонсо. Плотность в борьбе за попадание в топ-8 столь велика, что брезговать разницей мячей опасно.

Вполне вероятно, дело дойдёт до подсчётов дополнительных показателей. На пять голов, как с «Кайратом», вряд ли приходится рассчитывать. Всё же соперник покрепче. А вот оформить победу с разницей в два-три мяча и приблизиться к выполнению задачи испанцам явно по силам. Мы бы выбирали между победой «Реала» с форой (-1.5) за 2.10 и П2 всухую за 2.75. Разница в классе ощутима, надёжность в обороне есть, проблем с мотивацией возникнуть не должно. 2:0 или 3:0 вполне вероятны.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария»

Главное блюдо недели. Уж простите, болельщики «Челси» и «Барселоны». Дело не только во вкусах. Самая бесстрастная (а иногда даже бездушная) вещь в футболе — турнирная таблица. А она утверждает, что в Лондоне вечером среды сойдутся две лучшие команды общего этапа Лиги чемпионов. Именно они занимают первую и вторую строчки. Как тут поспоришь? Мы и не будем.

За четыре тура только три команды обошлись без осечек. «Интер» забил 11 мячей, пропустил лишь однажды. И знаете что? Это худший показатель в трио! Потому что у лондонцев разность 11:0, а у мюнхенцев — 14:3. Победитель очной встречи сделает широченный шаг к попаданию в топ-8. Букмекеры отдают заметное предпочтение хозяевам поля, что вызывает сомнения. Нет, трибуны «Эмирейтс» — полноценный фактор, вопросов нет. Однако футболистов «Баварии» такими вещами не впечатлить.

Защита у хозяев просто великолепная, спору нет. А как вам атака гостей? Гарри Кейн всегда знал, как найти подход к воротам «Арсенала». А тут — удачные выступления всей команды с «Челси» (3:1) и «ПСЖ» (2:1). А про доминирование в Бундеслиге и говорить нечего. Брать ли победу «Баварии» с нулевой форой за 2.53 — дело вкуса. Нам ситуация кажется простой. Если встречаются два лучших клуба Европы на данный момент, а Х2 можно взять за 1.79, мы не проходим мимо.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 26 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом» + тотал больше 2.5 гола за коэффициент 1.87.

Общий коэффициент: 1.87 х 1.88 х 2.37 х 2.10 х 1.79 = 31.3.