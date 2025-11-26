«Пафос» — «Монако». Пошутили – и хватит

Чемпион Кипра набрал пять очков за четыре тура. Пора и честь знать.

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Пафос» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Альфамега» в кипрском Колосси. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Пафос» — «Монако» 26 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.67, что составляет приблизительно 59% вероятности. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 5.10 (19%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.30 — около 22%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Пафос» — «Монако» (26.11.2025)

Очная встреча соседей по турнирной таблице. Скажи кому такое перед стартом общего этапа — засмеяли бы. И ведь нельзя сказать, что монегаски провально начали. Вовсе нет — вполне рабочие пять очков в четырёх турах. С учётом уровня оппозиции рассчитывать на большее было сложно. Кое-где не добрали, зато в другом месте вернули.

Дебютировать с 1:4 от «Брюгге» — удовольствие ниже среднего. У «Монако» отношения с Лигой чемпионов в последние годы не складывались. Однако чувствительное поражение не выбило из седла. Отреагировали двумя ничьими с английскими клубами — 2:2 с «Манчестер Сити» и 0:0 с «Тоттенхэмом». Закончили трапезу холодным десертом: за полярным кругом одолели действующего чемпиона Норвегии «Будё-Глимт» (1:0). Вышли на 19-е место, однако вся борьба впереди.

«Пафос» отказывается делать лицо попроще. В квалификации высадил «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и «Црвену Звезду». Пора бы успокоиться, но покой киприотам только снится. Решили так: если пропускать — то сразу «пятёрку» и от одного из лучших клубов Европы. Сказано — сделано. 1:5 с «Баварией» на своём поле.

А соперники попроще остались практически несолоно хлебавши. 0:0 в Греции с «Олимпиакосом», такой же счёт в Казахстане с «Кайратом». В предыдущем туре киприоты вообще хлопнули на своём поле «Вильярреал» (1:0). Как видно, календарь был более чем приятный. Дальше ждут «Челси» и «Ювентус». И всё же заслуг «Пафоса» расписание не отменяет.

Погодные условия на Кипре играют заметную роль. Впрочем, в среду к стартовому свистку ожидаются комфортные +18°С. Значит, дополнительных проблем у «Монако» не предвидится. А по уровню исполнителей преимущество гостей очевидно. Монегаски сбились с пути перед международным перерывом, пауза подоспели кстати. Кто-то перезагрузился в сборной, кто-то получил отдых, а затем поработал на тренировках.

Не видим смысла мудрить. П2 за 1.67 — вариант рабочий. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.12. «Пафос» порадовал организованностью обороны в предыдущих турах, а монегаски свою норму знают. Гол-два забивают исправно, больше — по праздникам. Есть подозрение, что выезд на Кипр для клуба из Монако праздником не является. Значит, парочки мячей хватит. Хотя подстрахуемся на случай 1:3.

Ставка: «Монако» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.12.