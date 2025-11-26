«Айнтрахт» — «Аталанта». С раздвоением личности покончено

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Айнтрахт» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Аталанта» 26 ноября 2025 года

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.57, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 2.72. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Аталанта» (26.11.2025)

У «Аталанты» в первой части сезона легко было диагностировать раздвоение личности. В чемпионате Италии команда увязла в нижней части турнирной таблицы, почти перестала побеждать и очень мало забивала. В Лиге чемпионов же чувствовала себя не в пример комфортнее: семь очков за четыре тура, уверенное место в зоне плей-офф. До топ-8 – всего два очка. Правда, Ивана Юрича это не спасло. Теперь командой руководит Раффаэле Палладино.

Конкретно в Лиге чемпионов наследство солидное. 0:4 во встрече с «ПСЖ» во Франции вопросов не вызывает. Действующий победитель турнира на своём поле — вряд ли кто-то ждал иного. Во всех остальных случаях удалось поживиться. При доле везения удержали победу в матче с «Брюгге» (2:1), скатали нули с пражской «Славией» (0:0), после чего одолели в гостях «Марсель» (1:0).

«Аталанте» изначально повезло с календарём. Из оставшихся соперников в элиту входит только «Челси». Да и то на сегодня это скорее топ-клуб второго ряда, нежели гегемон. «Атлетик» из Бильбао и «Юнион» однозначно по силам, так что все основания рассчитывать на плей-офф Лиги чемпионов тут есть. Но сначала — «Айнтрахт».

У него дела похуже. Только четыре очка за четыре тура, хотя начала команда с разноса «Галатасарая» на своём поле (5:1). Счёт так понравился, что в двух следующих матчах остались ему верны. Правда, оба раза довольствовались единичкой, пятёрку зарезервировали «Атлетико» и «Ливерпуль». После таких оборонительных «подвигов» было решено добавить немецкого орднунга. Трудовые 0:0 с «Наполи» позволили остаться в зоне плей-офф.

Нули для «Айнтрахта» — исключение из правил. Достаточно посмотреть на чемпионат Германии, где в матчах с участием франкфуртцев в среднем забивается больше четырёх мячей. Один из лучших показателей даже для традиционно результативной Бундеслиги. Новый тренер «Аталанты» Палладино тоже имеет репутацию любителя симпатичного и быстрого футбола при скромных ресурсах.

Беда в том, что ставки слишком высоки. На кону призовые УЕФА, а бонус за выход в плей-офф всё ближе. Палладино только приступил к работе, требовать от него моментального преображения наивно. Голы мы тут, конечно, увидим. Однако есть подозрение, что не так много. Парочку, пожалуй. Линия позволяет взять тотал меньше 3 мячей за достойный коэффициент 1.83. Определять победителя себе дороже: игра может качнуться в любую сторону.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.83.