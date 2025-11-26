За себя и за Ролана Гусева! «Динамо» не позволит «Зениту» спастись

27 ноября на «ВТБ Арене» московское «Динамо» примет «Зенит». Это ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. У бело-голубых фора в два мяча, в Северной столице они выиграли со счётом 3:1. Однако команда из Санкт-Петербурга отыгрывала и не такое. Стартовый свисток — в 20:30 мск.

Что думают букмекеры о матче Кубка России «Динамо» Москва — «Зенит»

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно составляет 43% вероятности. Ничья идёт за 3.70, а победа «Динамо» оценивается в 3.05.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.74. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.

В каком состоянии находится «Динамо»

Константин Тюкавин Фото: ФК «Динамо» Москва

В переходном. Валерий Карпин ушёл с поста главного тренера, команду во второй раз за год принял Ролан Гусев. Ранее он подхватывал её после отставки Марцела Лички. Под руководством Гусева в воскресенье разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0). Теперь уровень соперника будет принципиально иным, так что делать какие-то глобальные выводы не стоит. Коротко заметим: футболисты встрепенулись, получалось многое.

Справедливости ради, в прошлый раз «Динамо» при Ролане Гусеве добыло три победы при одном поражении. Сейчас член совета директоров Сергей Степашин уже успел пообещать сохранить тренера, если команда выиграет оставшиеся до конца календарного года матчи. Впереди «Ахмат» и «Спартак», так что задача не из простых. Посмотрим, что у игроков с мотивацией.

С чем к игре подходит «Зенит»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сине-бело-голубые в воскресенье забодали «Пари НН». Казалось бы, расправились с аутсайдером, впереди мощное «Динамо», нужно отыгрывать два мяча. Свистать всех наверх! На деле же сомнений достаточно. Новый формат Кубка России оставляет право на ошибку: в случае неудачи остаётся Путь регионов. Извините, но с учётом РПЛ приоритет очевиден.

До зимней паузы подопечные Сергея Семака дома сыграют с «Рубином» и «Акроном». Более чем посильные соперники, с которыми необходимо брать максимум. Календарь плотный, а ошибаться в чемпионате чревато — отпускать конкурентов никак нельзя. Есть подозрение, что тренерский штаб гостей проведёт ротацию. Получится пройти дальше — замечательно. Нет — продолжим весной в Пути регионов.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Зенит» 27 ноября 2025 года

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Собственно, поэтому лезть в исходы мы бы не рискнули. Для Ролана Гусева проход «Зенита» в Кубке России станет полноценным заявлением. Особенно на своём поле. Тем более Валерий Карпин оставил солидную фору. Ждём от бело-голубых пару-тройку перестановок в составе и высокую мотивацию. Выходит, задача у гостей непростая.

Торопиться «Динамо» абсолютно некуда. Два мяча запаса есть, пусть соперник что-то придумывает. «Зенит» же в Кубке России часто долго раскачивается и приходит в себя. На таком фоне тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.15 выглядит симпатично. После перерыва игра способна раскрыться, ведь отступать станет некуда. Но в дебюте шоу не ждём: «Зенит» возьмёт мяч под контроль и приступит к неспешной осаде, «Динамо» будет терпеливо ждать свой шанс.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме матча «Динамо» Москва — «Зенит» за 2.15.