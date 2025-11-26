«Рома» — «Мидтьюлланн». Лидер Серии А против лидера Лиги Европы

Голы будут? А как же!

27 ноября на «Олимпико» в Риме «Рома» примет «Мидтьюлланн». Матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы стартует в 20:45 мск. Римлянам нужно подтверждать статус претендента на топ-8 и подниматься из второй десятки, а датчане прилетают в Италию в безупречной форме.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Рома» — «Мидтьюлланн» 27 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.45, в то время как победа «Мидтьюлланна» оценивается в 6.50. Ничья идёт за 4.60.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Мидтьюлланн» (27.11.2025)

«Рома» поймала мощную волну в чемпионате Италии. Победа со счётом 3:1 в матче с «Кремонезе» вывела команду Джан Пьеро Гасперини на первое место в Серии А. Там же блеснули Матиас Соуле и наконец-то забивший за римлян Эван Фергюсон – важный психологический плюс для линии атаки.

В Европе всё менее гладко: два подряд домашних поражения во встречах с «Лиллем» и «Викторией Пльзень» оставили римлян в середине общей таблицы общего этапа. Лишь выездная победа в матче с «Рейнджерс» вернула их в борьбу за комфортное место в плей-офф, но запас здесь минимальный. Особенно если метить в топ-8.

Кадрово ситуация ребусная. Артём Довбик по-прежнему вне игры из-за мышечной травмы и точно не успеет восстановиться к четвергу, а вот Пауло Дибала и Леон Бэйли только что вернулись в общую группу и, вероятнее всего, сыграют с ограниченными минутами. Центр тяжести по-прежнему на связке Соуле – Лоренцо Пеллегрини, плюс Фергюсон.

«Мидтьюлланн» прилетает в Рим в статусе одной из самых «горячих» команд турнира: четыре победы из четырёх, включая волевую с «Ноттингем Форест» и выездные 3:0 в матче с «Маккаби» в Тель-Авиве. Франкулину Джу штампует голы и в Европе, и в Дании, а Жуниор Брумадо регулярно помогает со скамейки запасных и иногда – с первых минут.

В датской Суперлиге «Мидтьюлланн» держится вверху и играет в свой привычный энергичный футбол: агрессивный прессинг, быстрые вертикальные атаки, сильные стандарты. Но оборона небезупречна – команда часто раскрывается и позволяет сопернику бить по воротам больше, чем должен позволять лидер чемпионата.

Тактически логично ждать встречу гибких 3-4-2-1 Гасперини с довольно смелыми 4-3-3 в исполнении гостей. «Рома» дома обязана забирать мяч и территорию, однако именно против итальянского владения контратаки «Мидтьюлланна» выглядят особенно опасными. Плюс датчане здорово исполняют угловые и штрафные, а римляне уже не раз допускали провалы на стандартах.

Мотивация тоже предвещает голевую игру. «Рома» не может позволить себе очередной провал на «Олимпико», а «Мидтьюлланн» в случае успеха фактически зацементирует для себя место в топ-8. То есть гостям совсем не обязательно закрываться – их привычная модель «играем в свой футбол» только приветствуется.

Исходя из формы атакующих лидеров «Ромы», характера футболистов «Мидтьюлланна» и неидеальной игры обеих команд без мяча, победа хозяев всухую выглядит куда менее реалистично, чем гол от «Мидтьюлланна» в ответ. При таких раскладах коэффициент 1.76 на голы в обе стороны — просто подарок.

Ставка: обе забьют в матче «Рома» – «Мидтьюлланн» за 1.76.