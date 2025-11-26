Кубок России: экспресс с коэффициентом 14.2 на матчи 26 ноября 2025 года

В Кубке России сегодня, 26 ноября, насыщенный день — сразу четыре матча! Сделали на них прогнозы и собрали в один экспресс. Изучаем!

Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

В первом матче южане выиграли 3:1, так что шансов у гостей немного. С учётом того факта, что уже в субботу оренбуржцам в Москве играть против ЦСКА, и турнирного положения команды Ильдара Ахметзянова, рвать жилы основному составу явно незачем. Отыграть в гостях гандикап в два мяча будет очень сложно.

«Краснодару» же играть в воскресенье и дома, поэтому совсем резервного состава ждать, наверное, не стоит. Перед своими болельщиками выступать спустя рукава никто не позволит, поэтому спокойно ставим на хозяев. Оренбуржцы приедут, конечно, не туристами, но сейчас у «пуховых» есть дела поважнее. 1.35 — для экспресса нормально.

Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо» Мх

А вот здесь у фаворита в пассиве гостевые 0:1. И максимально неудобный соперник. Динамовцы будут стоять в обороне, отдадут мяч, навяжут жёсткую борьбу на каждом участке поля. Конечно, класс армейцев выше, однако позиционные атаки не самая сильная сторона команды Челестини. Плюс не стоит забывать о ротации состава. Возьмём здесь классические для матчей махачкалинцев ТМ 2.5 гола за 1.67. К тому же никто всё равно не вылетит окончательно! Кто знает, может быть, через Путь регионов будет и попроще дорога к финалу.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак»

И тем, и другим предстоят непростые выезды в ближайший уикенд. «Локомотиву» – в Ростов-на-Дону, а «Спартаку» — в Калининград. Поэтому наверняка будет ротация. Красно-белым, конечно, попроще, у них в активе 3:1 в первом матче. Конечно, на своём поле «Локомотив» постарается не разочаровать болельщиков, однако РПЛ важнее, лидеров перед уходом на зимнюю паузу отпустить в отрыв нельзя. «Спартак» же выдохнул после отставки Деяна Станковича. Поставить предлагаем на «верховой» характер матча за 1.75 — и те, и другие в обороне не блещут, а тут ещё и составы будут не самые основные. Яркий футбол в конце ноября? Почему бы и нет!

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ростов»

А вот здесь игра на вылет. Ростовчане едут в Нижнекамск в гости к середняку Первой лиги. Но «Нефтехимик» точно не подарок. Команда Кирилла Новикова здорово подстраивается под соперников, может закрыться, а может сыграть и более открыто. А тут ещё и представитель РПЛ да при своих трибунах.

Интересно, что во всех трёх предыдущих раундах матчи команды из Татарстана завершились со счётом 1:1. Вполне допускаем, что точно так же будет и в предстоящей встрече. Всё равно клубу РПЛ придётся ротировать состав, а обойма у дончан не такая и глубокая. Поставим здесь на ничью! Коэффициент 3.60.

Экспресс на Кубок России 26 ноября 2025 года

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Оренбургом» за 1.35.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче ЦСКА – «Динамо» Мх за 1.67.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Спартак» за 1.75.

Ставка 4: ничья в матче «Нефтехимик» — «Ростов» за 3.60.

Общий коэффициент: 1.35 х 1.67 х 1.75 х 3.60 = 14.2.