Рома — Мидтьюлланн: прогноз на матч Лиги Европы, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, прямой эфир, ставки на спорт

Как дела в Лиге Европы: «Рома» против лидера, «Астон Вилла» против букмекеров
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Лиги Европы 27 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Прогнозы и экспресс на матчи 27 ноября 2025 года.

С 5-м туром общего этапа Лиги чемпионов разобрались, однако скучать не придётся. Переходим ко второму по статусу евротурниру. Сегодня, 27 ноября, в Лиге Европе состоится множество матчей. Выбрали парочку интересных и составили экспресс.

Прогноз на матч «Рома» — «Мидтьюлланн»

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рома» поймала мощную волну в чемпионате Италии. Победа со счётом 3:1 в матче с «Кремонезе» вывела команду Джан Пьеро Гасперини на первое место в Серии А. В Европе всё менее гладко: два подряд домашних поражения – во встречах с «Лиллем» и «Викторией Пльзень» – оставили римлян в середине общей таблицы общего этапа.

«Мидтьюлланн» прилетает в Рим в статусе одной из самых «горячих» команд турнира: четыре победы из четырёх, включая волевую с «Ноттингем Форест» и выездные 3:0 в матче с «Маккаби» в Тель-Авиве. В датской Суперлиге «Мидтьюлланн» держится вверху и играет в свой привычный энергичный футбол: агрессивный прессинг, быстрые вертикальные атаки, сильные стандарты.

Но оборона датчан небезупречна – команда часто раскрывается и позволяет сопернику бить по воротам больше, чем должен позволять лидер чемпионата. «Рома» дома обязана забирать мяч и территорию, однако именно против итальянского владения контратаки «Мидтьюлланна» выглядят особенно опасными. Плюс датчане здорово исполняют угловые и штрафные, а римляне уже не раз допускали провалы на стандартах. При таких раскладах голы в обе стороны смотрятся логично.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Янг Бойз»

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астон Вилла» подходит к игре 5-го тура Лиги Европы в статусе одной из самых надёжных команд турнира. Три победы в четырёх матчах, каждая из которых — всухую. А разность мячей 6:2 и успешные встречи с «Болоньей» и «Маккаби» из Тель-Авива подтверждают, что команда Унаи Эмери чувствует себя в еврокубках на домашнем стадионе очень уверенно.

«Янг Бойз» едет в Англию в странном состоянии. В Лиге Европы у швейцарцев шесть забитых и 10 пропущенных мячей, а совсем недавно они получили 0:4 и 1:4, мягко говоря, от не самых сильных ПАОКа и «Панатинаикоса» соответственно. Произошла смена тренера, и теперь «Янг Бойз» придётся балансировать между желанием прессинговать и страхом получить очередной болезненный разгром.

Сценарий просматривается такой. «Астон Вилла» постарается быстро забрать мяч и установить темп, в котором швейцарцам будет некомфортно. Если хозяева поведут, Эмери, как обычно, включит режим контроля и аккуратно «досушит» игру, а не станет разгонять счёт до теннисного. Это немного охлаждает интерес к агрессивным ставкам на тоталы. Вроде больше 3.5 мяча, который ждут букмекеры. Мы на это не поведёмся.

Экспресс на матчи Лиги Европы 27 ноября 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Рома» – «Мидтьюлланн» за 1.76.
  • Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Астон Вилла» – «Янг Бойз» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.76 х 1.84 = 3.23.

