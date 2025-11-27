Кубок России: «Динамо» выбивает «Зенит», «КАМАЗ» думает об РПЛ

Пока в Европе гремят матчи Лиги чемпионов и других еврокубков, отечественные клубы выступают в Кубке России. Добрались до решающих матчей 1/4 финала. Как в Пути РПЛ, так и в Пути Регионов. Сегодня, 27 ноября, состоятся две встречи. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Зенит»

Валерий Карпин ушёл с поста главного тренера, команду во второй раз за год принял Ролан Гусев. Под руководством Гусева бело-голубые в воскресенье разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0). Коротко заметим: футболисты встрепенулись, получалось многое. «Зенит» же забодал «Пари НН». Новый формат Кубка России даёт право на ошибку: в случае неудачи остаётся Путь регионов. Извините, но с учётом РПЛ приоритет очевиден.

Собственно, поэтому лезть в исходы мы бы не рискнули. Для Ролана Гусева проход «Зенита» в Кубке России станет полноценным заявлением. Особенно на своём поле. Тем более Валерий Карпин оставил солидную фору. Ждём от бело-голубых пару-тройку перестановок в составе и высокую мотивацию. Выходит, задача у гостей непростая.

Торопиться «Динамо» абсолютно некуда. Два мяча запаса есть, пусть соперник что-то придумывает. «Зенит» же в Кубке России часто долго раскачивается и приходит в себя. На таком фоне тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.15 выглядит симпатично. После перерыва игра способна раскрыться, ведь отступать станет некуда. Но в дебюте шоу не ждём: «Зенит» возьмёт мяч под контроль и приступит к неспешной осаде, «Динамо» же будет терпеливо ждать свой шанс.

Прогноз на матч «КАМАЗ» — «Крылья Советов»

Осенью «КАМАЗ» сменил главного тренера: вместо Ильдара Ахметзянова команду принял Антон Хазов, ранее работавший в структуре «Пари НН». Для него это первый самостоятельный опыт на уровне профессионального клуба, но старт вышел бодрым. В Первой лиге команда успела провести семь матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и дважды проиграла, забив 15 мячей и пропустив 10.

Для «Крыльев Советов» этот выезд — часть плотного осеннего марафона между турами Российской Премьер-Лиги. Самарцы живут в режиме коротких циклов восстановления, переключаясь с чемпионата на Кубок и обратно, и именно поэтому вопрос приоритетов встает особенно остро. Руководит командой Магомед Адиев, который строит игру на интенсивности и прессинге.

На таком фоне логично ждать ротацию. Гостям особо некуда лететь, да и смысла нет: важнее не выгореть перед следующими турами РПЛ, чем устроить красивый, но изматывающий обмен ударами. А вот хозяева в Первой лиге ведут борьбу за топ-4 и выход в РПЛ. Приоритет здесь очевиден. Вместо ставки на исход мы бы попробовали взять тотал меньше 2.5 мяча.

Экспресс на матчи Кубка России 27 ноября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 1 гола в первом тайме матча «Динамо» Москва — «Зенит» за 2.15.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «КАМАЗ» — «Крылья Советов» за 1.93.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.93 = 4.14.