«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 28 ноября 2025 года

28 ноября в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет минское «Динамо» на льду КРК «Нагорный». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу минчан в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.60. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.82. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск (28.11.2025)

Эта игра рискует оказаться жемчужиной пятницы в КХЛ. Во-первых, перед нами битва прямых конкурентов. Прямее некуда. Не представителей подвала таблицы, не крепких середняков. А обитателей верхних этажей. «Торпедо» и минское «Динамо» с первых дней регулярного чемпионата входят в состав четвёрки, оторвавшейся ото всех остальных в Западной конференции. И сдавать позиций они не планируют.

Во-вторых, при нынешних тренерах противостояние заиграло новыми красками. В текущем сезоне соперники успели пересечься дважды. Оба раза получилось примечательно. В сентябре минчане победили 3:2 благодаря двум шайбам в меньшинстве, а в октябре вообще оформили разгром — 7:1, один из худших дней у нижегородцев при Алексее Исакове. Залетело всё, что могло залететь. А что не могло — зашло на второй круг и всё-таки залетело.

Впрочем, обе игры состоялись в Беларуси. А теперь дело будет в Нижнем Новгороде. «Торпедо» замерло в ожидании открытия новой арены, ютится в ламповом, родном, но скромном КРК «Нагорный». Зато поддерживать там умеют. Не количеством, так качеством. Хоккеисты, в свою очередь, благодарят болельщиков ярким хоккеем. В 16 домашних матчах сезона состоялось аж 92 шайбы. Почти шесть в среднем за игру!

Есть и третий аргумент. У обеих команд было предостаточно времени на восстановление, отдых и подготовку. Минчане не играли с 22 ноября, когда закатали под лёд «Спартак» (6:0). Алексей Жамнов на пресс-конференции с видом мученика говорил, что ему стыдно. А за сутки до того досталось ЦСКА — 5:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали серьёзнейший ход!

«Торпедо» и вовсе не выходило на лёд с 20 ноября. Тогда дома обыграло всё тот же «Спартак» — 4:3. Конечно, в теории команды во время паузы могли немного «заржаветь», однако пяти-семи дней для потери ритма как-то маловато. Исходим из того, что соперники окажутся свежими и бодрыми, но в тонусе. А это гарантирует интенсивный хоккей, при котором опасно даже моргать. А то что-нибудь пропустишь.

Раз так, ставим на голы! Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82 — более чем рабочий вариант. Альтернатива — тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.78. В Нижнем Новгороде при Исакове счёт 0:0 долго не держится. Потому ждём бодрого дебюта.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.82.