«Комо» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии А 28 ноября 2025 года

28 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Комо» и «Сассуоло». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Комо» — «Сассуоло» 28 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 1.67, что составляет приблизительно 59% вероятности. Победа «Сассуоло» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Комо» — «Сассуоло»

Составители календаря в Италии определённо имеют особое чувство юмора. 12-й тур Серии А завершался в понедельник двумя матчами. В одном из них принимал участие «Комо», в другом — «Сассуоло». 13-й тур откроется в пятницу одной игрой. Сильнейшего попытаются выявить как раз «Комо» и «Сассуоло», имея трое суток на восстановление. Тогда как целый ряд других клубов отдохнёт по пять-шесть дней.

Дело прежде всего связано с еврокубковой неделей. Во вторник и среду шумела Лига чемпионов, в четверг закусывали Лигой Европы и Лигой конференций. Единственный плюс здесь — обе команды находятся в равных условиях. Отдыхали мало, но ровно столько же, сколько и оппонент. И на том спасибо. Скамейка у хозяев глубже, так что у них должно быть преимущество во втором тайме благодаря качеству резервистов.

«Комо» вообще в полном порядке. Почти не проигрывает. Ничьих многовато, хотя для нынешнего итальянского футбола с низкой результативностью это неизбежность. Подопечные Сеска Фабрегаса штурмуют зону еврокубков. Благо целый ряд традиционных грандов на старте сезона испытывает трудности и любезно предлагает всем желающим двигаться бок о бок с собой.

В родных стенах «Комо» поражений не знает и редко пропускает. Три победы и три ничьих, разность голов — 9:3. Даже «Лацио» и «Ювентус» получили здесь по 0:2. «Сассуоло» не так давно тоже заезжал. Плата за возможность насладиться местными красотами — 0:3 и вылет из Кубка Италии. Дело было в конце сентября.

Рассчитывать на повторение разгрома мы бы не стали. После возвращения в элиту гости держат планку. Собственно, в турнирной таблице идут совсем рядышком. На дистанции короткий костяк наверняка скажется, и команда просядет, но даже финиш в середине турнирной таблице окажется хорошим результатом. Разве плохо сохранить прописку в элите без лишних нервов?

«Сассуоло» в гостях даже продуктивнее, чем дома. Редкость для Серии А. 10 очков за шесть выездных встреч при разности мячей 10:6. Правда, обыгрывали только середняков с аутсайдерами да проблемную «Аталанту». Но даже «Интеру» дали бой (1:2). Потому лёгкой прогулки у фаворита не ожидается. Коэффициент на П1 низкий, а лезть в форы слишком опасно.

Раз так, мы бы выбирали между двумя вариантами. Первый — смелый. Победа «Комо» с разницей строго в один мяч. «Сассуоло» пока если и проигрывает в гостях, то достойно — 1:2 и 2:3. Коэффициент 3.50 выглядит волнующе. А предложение попроще — П1 во втором тайме за 2.00. Новичок элитного дивизиона здорово готовится к матчам и не проваливает дебюты, однако качество запасных сильно разнится. Думается, после замен преимущество хозяев станет осязаемым. И своего они в конце концов добьются.

Ставка: «Комо» победит с разницей в один мяч за 3.50.