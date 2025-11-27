«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: необычный прогноз на матч 28 ноября 2025 года

28 ноября в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Лейпциг» 28 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» возвращается к привычной жизни после провального предыдущего сезона. Тогда команда финишировала на седьмой строчке в Бундеслиге, оставшись вообще без еврокубков. Хотя успела привыкнуть к Лиге чемпионов. До зоны еврокубков не хватило одного очка, до попадания в главный клубный турнир Европы — четырёх. Напрочь завалила последние туры.

Естественно, лето получилось хлопотным. Похоже, оно того стоило. Под руководством нового главного тренера Оле Вернера «Лейпциг» с ходу вернулся в битву за второе место. Хотя начал с ужасающих 0:6 от «Баварии». На уверенность в своих силах не повлияло, а вскоре стало понятно, что дело тут всё же в пугающей мощи мюнхенцев.

Команда выдала отрезок с 25 очками из 27 возможных за девять туров, взгромоздившись на вторую строчку. Перед международной паузой, правда, уступила воспрявшему «Хоффенхайму» (1:3), но это нормально. Всё необходимое для выполнения задачи есть. Состав пересобран, тренер хороший, а главное — недельный цикл. Существенная фора на дистанции длинного сезона.

У «Боруссии» же начальный этап превратился в бесконечный кошмар. Первую победу пришлось ждать аж до ноября! Завязли на дне, вынимали шесть штук от «Айнтрахта» и четыре — от «Вердера». А затем резко встрепенулись. Добыли три победы кряду с общим счётом 10:1. Пострадали строго представители нижней половины турнирной таблицы, хотя это уже нюансы. Главное — за несколько недель вернулись в серединку.

После международной паузы успели разгромить худший клуб Бундеслиги «Хайденхайм» (3:0). Следующий соперник гораздо сильнее, что видно в том числе и по котировкам букмекеров. Линия оставляет возможность не мудрить и взять П2 за отличный коэффициент 2.12. «РБ Лейпциг» на сегодня просто мощнее. И не играл с воскресенья.

А любителям рисковать стоит подумать про «обе забьют — нет» за 3.10. Сумасшедшая ставка для Бундеслиги, правда? Но есть нюанс. Она заходила в шести предыдущих очных встречах! В каждой до единой. Как минимум с точки зрения математики вариант кажется недооценённым. Вдруг высокие отношения этих команд никак не связаны с именами тренеров и положением в таблице?

Ставка: обе забьют — нет за 3.10.