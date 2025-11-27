«Ак Барс» — СКА. Ларионов будет доволен, Гатиятулин — отчасти

28 ноября в Казани на льду «Татнефть-Арены» местный «Ак Барс» принимает петербургский СКА. Начало — в 19:30 мск. Вторая строчка Восточной конференции против восьмой строчки Западной конференции. Однако всё не так однозначно.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 28 ноября 2025 года

Букмекеры ожидаемо склоняются в сторону хозяев. На победу «Ак Барса» в основное время дают около 1.85, а успех СКА оценивается в районе 3.80. Ничья и овертайм же идут с коэффициентом в районе 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный хоккей. Ставки на тотал меньше 5.5 шайбы принимаются с коэффициентом 1.74, а на тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА (28.11.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» подводит к домашнему матчу очень неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда Анвара Гатиятулина уверенно держится во второй строчке Востока с 40 очками после 31 встречи, уступая только «Металлургу». С другой — в пяти последних матчах у неё три поражения и совсем свежая нулевая игра в Москве со «Спартаком» (0:1). Первая сухая неудача в сезоне.

Домашние разгромы от минского «Динамо» (3:7) и ЦСКА (1:4), затем боевые выездные победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б), после которых снова провал в Москве — всё это сильно бьёт по уверенности. При этом по сезону «барсы» забрасывают в среднем 2,7 шайбы за матч при 2,6 пропущенной — это ближе к образу аккуратной, но совсем не сухой команды.

Отдельная история — большинство. После прихода в штаб Константина Шафранова спецбригады ожили и долгое время были одними из лучших в лиге. Сейчас же у «Ак Барса» серия из трёх матчей без голов в формате «5 на 4», антирекорд нынешнего сезона при новом тренере по большинству. Уже пробовали перетасовать бригады, меняли местами Семёнова и Денисенко, однако в Москве это не сработало.

На этом фоне особо заметны те, кто держит команду в тонусе. Капитан Алексей Марченко, вернувшийся после травмы, остаётся ключевой фигурой обороны и, по оценке экспертов, серьёзно добавляет стабильности и уверенности. В атаке всё по-прежнему завязано на дуэте Дмитрий Яшкин — Александр Барабанов: они создают объём моментов, но в последних турах не всегда доходят до голов.

У СКА проблемы совсем другого рода. Игорь Ларионов строит свою версию армейцев вокруг вертикального, атакующего хоккея. Но в этом сезоне петербуржцы пока лишь борются за место в восьмёрке лучших на Западе — сейчас у них 32 очка в 28 матчах и восьмая строчка. Однако последние недели команда провела максимально по-ларионовски: ярко, смело и с огнём в атаке.

СКА обыграл дома лидера «Металлург» (4:3), затем в Москве довольно уверенно разобрался с ЦСКА (4:1), а 26 ноября вытащил дико качельный матч в Череповце, забросив «Северстали» шесть шайб (6:4). Тогде по дублю оформили Брендан Лайпсик и Валентин Зыков, а Рокко Гримальди раздал россыпь передач. Иностранное звено СКА и без Никиты Гусева превращается в полноценный двигатель.

Однако эта яркая картинка не отменяет кадровые потери. СКА лишился сразу двух важных элементов ещё во встрече с московским «Динамо». Защитник Никита Зайцев и форвард Владислав Романов получили серьёзные травмы. Ларионов прямо говорил о длительных сроках восстановления, а чуть позже признавался, что из состава выбыли сразу пять-шесть человек. На длинной дистанции это удар по глубине обороны.

При этом вратарская линия у СКА, по общему мнению, не проваливается: голкиперы справляются на «троечку с плюсом», а основные вопросы – к системе и дисциплине перед своими воротами. Добавим сюда график: это третий выездной матч армейцев за пять дней (Москва, Череповец, теперь – Казань). Пусть перелёты и не дальневосточные, но нагрузки вполне приличные.

У «Ак Барса» ситуация похожая: команда возвращается домой после выездной серии — через Нижнекамск в Санкт-Петербург, а после Москвы — обратно в Казань. Силы тоже не бесконечны, а Гатиятулин на фоне безголевой игры со «Спартаком» наверняка ещё сильнее закрутит гайки в обороне и потребует максимально прагматичного хоккея. Но получится ли? Вот главный вопрос.

Что в сухом остатке? Есть «Ак Барс», который по сезону играет в среднем матчи примерно на пять-шесть шайб и сейчас явно недобирает по реализации плюс имеет серьёзный мотив реабилитироваться перед трибунами. Есть СКА, который в последних трёх турах забросил 14 шайб топ-соперникам, но при этом сам пропускает почти по три за игру и приезжает в Казань после тяжёлой перестрелки. Пожалуй, тотал больше 1.5 шайбы с каждой стороны можно ожидать.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы каждого в матче «Ак Барс» – СКА за 1.70.