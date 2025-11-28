Результативная КХЛ: Казань и Нижний Новгород соревнуются в зрелищности

Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги мчится без оглядки. В декабре будет небольшой перерыв, а пока игры традиционно проводятся каждый день. Сегодня, 28 ноября, следим за матчами «Ак Барс» – СКА и «Торпедо» — «Динамо» Минск. Прогнозы обещают нам зрелище в каждом из них.

Прогноз на матч «Ак Барс» – СКА

«Ак Барс» подводит к домашнему матчу очень неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда Анвара Гатиятулина уверенно держится на второй строчке Востока с 40 очками после 31 матча, уступая только «Металлургу». С другой — в пяти последних встречах у неё три поражения и совсем свежая «нулевая» игра в Москве со «Спартаком» (0:1). Первая сухая неудача в сезоне. Однако по сезону «барсы» забрасывают в среднем 2,7 шайбы за матч при 2,6 пропущенной — это ближе к образу аккуратной, но никак не сухой команды.

У СКА проблемы совсем другого рода. Игорь Ларионов строит свою версию армейцев вокруг вертикального, атакующего хоккея. Однако в этом сезоне питерцы пока лишь борются за место в восьмёрке лучших на Западе — сейчас у них 32 очка в 28 матчах и восьмая строчка. Но последние недели команда провела максимально по-ларионовски: ярко, смело и с огнём в атаке. Обыграла дома лидера «Металлург» (4:3), затем в Москве довольно уверенно разобралась с ЦСКА (4:1), а 26 ноября вытащила дико качельный матч в Череповце, забросив «Северстали» шесть шайб (6:4).

Итог. Есть «Ак Барс», который по сезону играет в среднем матчи примерно на пять-шесть шайб и сейчас явно не добирает по реализации плюс имеет серьёзный мотив реабилитироваться перед трибунами. Есть СКА, который в последних трёх играх забросил 14 шайб топ-соперникам, но при этом сам пропускает почти по три за матч и приезжает в Казань после тяжёлой перестрелки. Вывод. Пожалуй, тотал больше 1.5 шайбы с каждой стороны можно ожидать.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск

Эта игра может оказаться жемчужиной пятницы в КХЛ. Перед нами битва прямых конкурентов. Прямее некуда. Не представителей подвала таблицы, не крепких середняков. А обитателей верхних этажей. «Торпедо» и минское «Динамо» с первых дней регулярного чемпионата входят в состав четвёрки, оторвавшейся ото всех остальных в Западной конференции. И сдавать позиций они не планируют.

У обеих команд было предостаточно времени на восстановление, отдых и подготовку. Минчане не играли с 22 ноября, когда закатали под лёд «Спартак» (6:0). Алексей Жамнов на пресс-конференции с видом мученика говорил, что ему стыдно. А за сутки до того досталось ЦСКА — 5:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали серьёзнейший ход! «Торпедо» и вовсе не выходило на лёд с 20 ноября. Тогда дома обыграло всё тот же «Спартак» — 4:3.

Исходим из того, что соперники окажутся свежими и бодрыми, но в тонусе. А это гарантирует интенсивный хоккей, при котором опасно даже моргать. А то что-нибудь пропустишь. Раз так, ставим на голы! Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82 — более чем рабочий вариант. Альтернатива — тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.78. В Нижнем Новгороде при Исакове счёт 0:0 долго не держится. Поэтому ждём бодрого дебюта.

Экспресс на матчи КХЛ 28 ноября 2025 года

